Binali Bey aradı, İzmir'den.. Yıldırım.. Konu dünkü yazım.. "Teşekkür ederim" dedi..

"Ne diyorsunuz Binali Bey" dedim.. "Biz size teşekkür ederiz. İzmir'e, Ege'ye, ülkeme kazandırdığınız bu muhteşem yol için.. Ne yazık ki, gazetecilik artık sadece karşılıklı sövmeye dönmüş, kimsenin memleket gerçekleriyle ilgisi kalmamış.."

Binali Bey de ayni şeyden şikayetçi..

"Kavgadan yaptıklarımızı anlatmıyor, anlatamıyoruz" dedi..

Gerçek..

İstanbul- İzmir arasını, şehirler içinde geçen süreleri çıkarsak 3 saate indiren ve uçaktan hızlı hale getiren yolun tüm Ege bölgesine sağlayacağı ekonomik faydayı anlatmak günler sürer.. Zamandan, yakıttan karın yıllık katkısı ortalama 4 milyar lira.. Küresel ısınma ile savaşa katkısı müthiş..

Neler neler var..

Ama mesela, İzmir'in ve Ege'nin en büyük gazetesi bizim Yeni Asır'da, o yolla ilgili, o da Başkan Erdoğan kurdeleyi kestiği gün, tepeden minnacık bir haber yapıldı, mecburen gibi. O yolun değerini anlatan, analiz eden tek, bir tek yazı çıkmadı.

Pazartesi gününden beri satır satır bakıyorum Yeni Asır'a..

Adı konmamış CHP gazetesi gibi.. Baştan sona CHP haberleri.. Falanca Belediye Başkanı, eşinin teyzesinin kayınçosunun oğlunu işe almış da.. Onu yazıyor, onu eleştiriyorlar. CHP haber ve yorumlarını çıkın, Yeni Asır boş kalır.

Yahu basit kuralı da bilmiyorlar.. "Reklam reklamdır. İyisi kötüsü olmaz.."

Yahu işte muhteşem yol. İşte o yolun Mimarı Binali Yıldırım da hazır İzmir'de üstelik. Bulsana.. Konuşsana.. Anlattırsana..

Sonra orda ne üniversiteler var.. Onun profesörlerine gidin. Onlara sorun, İstanbul- İzmir yolunun ticari ve ekonomik değerini. Ege sanayisi, tarımı ve ekonomisine katkılarını.. Bi zahmet gazetecilik yapın..

Yok.. Günlerdir yok.. (Kızım sana söylüyorum, gelinim hesabı.. Bu siteme benim gazetem SABAH da dahil, tabii.)

İşin bir de İstanbul Hava Limanı ve Çin'i, Hint'i yeniden Avrupa'ya, dünyaya bağlayan İpek Yolu yanı var ki, en az bir hafta televizyon dizisi olur, adam gibi uzman bulur tartıştırırsan.

Allah için, ülkemiz için, insanımız için, şu "Öteki"ne sövmekten vazgeçip, yapılanları ve yapılacakları anlatsak.. Anlatmaya başlasak bir..

Ne olur?.