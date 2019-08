Pazartesi öğleden sonra, saat dörtte İstanbul'da evimin bahçesinde oturunca, Sevgili Kardeşim, İzmir gezimiz boyunca, yanımızdan ayrılmayan, aile dostumuz hafif kalır, ağbimin deyimi ile ailemizin parçası sayılan Muzaffer Kardeşimi (Tagıl) aradım..

"Binali Bey'le buluştun mu" dedim..

Biz ayrılırken Binali Bey, İzmir'e, Urla'daki evine geliyordu. Muzaffer de, çok sevdiği dostunu ziyarete gidecekti.

"Henüz konuşamadım" dedi..

"Konuştuğun zaman, ona sık sık İzmir'e giden bir İstanbullu olarak binlerce teşekkürümü ilet" dedim.. "Konak'taki otelimizden, Etiler'deki evimize hem de öyle sürat mürat yapmadan, 4 saatte geldik. Bunun en az bir saati, İzmir ve İstanbul içindeki bölümlerde geçti. Yani yeni oto yol sadece 3 saat sürdü. Ercan ve Kemal için sigara molası vermesek, hiç durmadan gelecektik. Bu otoyol muhteşem olmuş.."

Gerçekten öyleydi Sevgili okurlar.. Pikniğe gider gibi geldik, İstanbul'a..

Bir mukayese örneği vereyim..

Beylikdüzü, Hadımköy'de, bizim ailecek çok sevdiğimiz Kilisli Lokantası var, Sevgili Mehmet Şahiner'in. Artık gidemiyoruz. Çünkü son pazar gidişimizde dönüşümüz, 3.5 saat sürmüştü.

Kilisli'den öğlen yemeği dönüşü 3.5 saat.. İzmir'de, ağbimle brunchtan dönüş de 3.5 saat!.

Anlayın, bir gün evvel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yol nedir?.

Teşekkürüm niçin Binali Bey'e..

Çünkü İstanbul-İzmir otoyolunun projesini 2010 yılında Ulaştırma Bakanıyken bizzat yapmıştı Binali Yıldırım..

Bu satırları yazdığım gün, 6 Ağustos 2019.. Tesadüfe bakar mısınız?. Bundan tam 87 yıl önce, 6 Ağustos 1932'de o zaman Köln Belediye Başkanı (Sonradan Almanya'nın ünlü Başbakanı) olan Konrad Adenauer, dünyanın ilk otoyolu sayılan "Köln-Bonn arasındaki yeni ulaşım bağlantısını açarken "İşte geleceğin yolları böyle olacak" demişti. O yol, hepsi hepsi 20 kilometre idi. Yirmi!...ve 20 kilometreye Almanya'nın gelmiş geçmiş en büyük siyaset ve devlet adamlarından Adenauer "İşte gelecek" diyordu.Daha sonra iktidara gelen Naziler ve Hitler, otoyolla ekonomi arasındaki önemli bağı farkettiler. Hitler her yıl 1000 (Bin) kilometre otoyol yapılmasını emretti.Bugün Almanya, Amerika ve Çin'den sonra en büyük otoyol ağına sahip (13 bin kilometre) Dünyanın üçüncü ülkesi..Hitler, otoyol ağı ile birlikte, bir şeyin daha emrini verdi. Bu yolları halkın kullanmasını sağlayacak ucuz halk arabası, yani Volks (Halk) Wagen (Araba) üretimi istedi.Otomobil üretimi Wolkswagen'le başladı. Bugün Mercedes, BMV gibi dünya çapında markaların ve rakipsiz üretimlerin yeri Almanya..İkinci Dünya Savaşından yenik ve taş üstünde taş kalmamış çıkan, genç bilek gücü savaşta yok olduğu için dünyadan (Bu arada bizden) genç işçi isteyen Almanya'nın bugün dünyaya hükmeden bir ekonomiye sahip olmasında baş rolü bu harikulade ulaşım ağının oynadığını düşünmek için, ekonomist olmaya gerek yok..İzmir Çeşme otoyolunuyaparken "Sonu denizde biten çıkmaz sokakgibi otoyol mu olur?. Ekonomik olmayan biryol için dünyanın parası harcandı" denmişti."Bu otoyol İzmir-Çeşme arası gidiş gelişi kolaylaştırdı. Şimdi İzmirli iş adamları yaz aylarında vakitlerinin çoğunu Çeşme'de geçirecek, bu da ekonomiyi olumsuz etkileyecek" diye muhalefet edilmişti. Gülmeyin.. Aynen yaşadık..Bir pazar, sabah o ünlü Çeşme Kahvaltısı için gitmiştik Holly ile, otobansız devirlerde. İkindi vakti, dörtte kalktık ki, dönüş trafiğine kalmayalım. Karşıyaka'da ağbimlere gece saat 10'da varmıştık. Tam altı saatte. Arabayı kullanan Holly, İnciraltı'nda eşeğine binmiş bir köylü de, sağımızdan geçip gidince (Biz bir saattir bekliyorduk çünkü) hırsından hüngür hüngür ağlamıştı, hiç unutmam.Şimdi o yol, ne zaman gitseniz, gelseniz 45 dakika..Boğaziçi Köprüsü'nün temelini atarken "Zap suyunda köprü yok, Boğaz'a köprü ne oluyor?. Yaptırmayız" demişlerdi..Özal o köprüyü özelleştirme projesi hazırlayınca, ayni muhalifler bu defa "Sattırmayız" diye ayağa kalktılar..Bugün Boğaz'da 3, Körfez'de bir köprü var. Çanakkale Boğazı köprüsü de yolda..Salı akşamı, her ama her şeye karşı çıkmayı muhalefet sanan bir kanalda ana haber izliyorum..87 yıl önce Konrad Adenauer'in "İşte geleceğin yolu" dediği İstanbul-İzmir Otoyolu'nu yerin dibine sokmak için, birbiri ardına muhalefet sözcülerini ekrana getiriyorlar..En büyük eleştiri..Efendim, İzmir'den İstanbul'a kadar gişelere ödenen para 256 lira imiş..Yahu, eski bedava yol yerinde duruyor.. Sizi tabanca dayayıp mı, yeni, paralı otoyola sokuyorlar?.Peki ben hesabı şöyle yapsam?.Eski yolda iki misli benzin yakılıyordu, şu kadar.. Arada mutlak yemek molası veriliyordu. Ailenin yemek faturası bu kadar.. Uzun yolda fazladan içilen, su, gazoz, kola öyle.. Yenen kuru yemiş, abur cubur böyle.. Size bir bedel çıkarırım, 256'ya razı olursunuz..Yahu bu mudur "Muhalefet kafası?"Bu ülkede bir ekonomist, bir sosyolog, bir çevreci bilim adamı yok mu?.Daha kısa, daha çabuk yolda, daha az yakıt harcanacak. Yakıt dediğin döviz.. Daha az döviz kaptıracağız petrol kartellerine..Ya çevreciler?.Fosil yakıtlar, dünya iklimini ne hale getiriyor hep biliyoruz.. Bu yakıtları sekiz saat atmosfere salmakla, dört saat salmanın, çevreye atmosfere vereceği zarar farkını anlatacak uzman nerde?.Muhalefet muhalefeti bilmiyor, ama peki İktidar tarafı, yapılan muhteşem işi anlatabiliyor mu?.Bir kısır döngüye saplanmışız, o ona, o ona saldırma halinde..Ortada muhteşem bir yol var!.Onun yararı, sosyal, ekonomik katkısı ne?.. Ulusal refah ve kalkınmaya katkısı ne?. Onları konuşan tartışan yok..Dünyanın en güzel kavunlarından Kırkağaç'ı taşıyan kamyonlar İstanbul'a 2.5 saatte gelirse, o ovada üretim artmaz mı?. Çiftçi malını daha hızlı ve daha kıymetli satmaz mı?. O çiftçi kalkınmaz mı?.Niye "Gelecek" oto yol?. Savaştan harap ve bitap çıkan Almanya bugün, galiplerin, yani Amerikalıların otomobil fabrikalarını satın alıyorsa, bunun sebeplerinin başında o otoban ağı gelmiyor mu?Sebep işte bu.. Kavun ekicisini bile etkiliyor otoyol dostlar..Bunu konuşun, bunu tartışın..Bırakın kim ne derse desin, onlara cevap yetiştirmeyi, onlara sövmeyi.. Herkes kendi yaptığını anlatsın yeter.Onları karalamak için konuşalım derken, yapılan harika işi gündemden kendi elinizle düşürüyorsunuz..Yapmayın..İşinize bakın.İşiniz, yaptığınız işin ülkeye nasıl büyük faydalar sağlayacağını 81 milyona, güler yüzle, tane tane anlatmak..Öfkeden kabarmış bir yüzle, ötekilere sövmek değil!.Teşekkürler Binali Bey!. Milyonla teşekkür.. Bütün Ege hinterlandını, Avrupa'nın daha şimdiden kapısı haline gelen yeni ve dev İstanbul Hava Limanı'na açan projeniz, İzmir- İstanbul oto yolu için tüm Ege halkı, Ege Çiftçisi ve Ege Sanayicisi adına, size milyonla teşekkür!.