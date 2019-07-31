Yaşları 11-13 arasında üç çocuk.. Hamile bir kediyi pitbul köpeğin önüne atıp parçalatırken bir de vahşeti seyrediyorlar. Polis olayı sokaktaki güvenlik kamerasında tespit edip çocukları yakalıyor.

TV muhabirleri soruyorlar..

"- Hamile kedi öldü, üzülmediniz mi?"

"- Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim?"

Öteki..

"- Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter.."

Öteki, görüntülerinin çekildiğini görünce sırıtarak konuşuyor:

"Çekin de âlem yakışıklı görsün..."

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