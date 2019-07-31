Yaşları 11-13 arasında üç çocuk.. Hamile bir kediyi pitbul köpeğin önüne atıp parçalatırken bir de vahşeti seyrediyorlar. Polis olayı sokaktaki güvenlik kamerasında tespit edip çocukları yakalıyor.***
TV muhabirleri soruyorlar..
"- Hamile kedi öldü, üzülmediniz mi?"
"- Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim?"
Öteki..
"- Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter.."
Öteki, görüntülerinin çekildiğini görünce sırıtarak konuşuyor:
"Çekin de âlem yakışıklı görsün..."
İki gün yazıp unuttuğumuz olayın özeti..
Dikkat buyrun
.. Bu vahşeti yapanlar, oturup seyredenler, sonra da polislerin arasında savcılığa giderken, gazetecilerle böyle konuşanların yaşları 11- 13!
.
Bu olay, İngiltere'de mesela, ya da Amerika, Fransa, İtalya, Almanya'da olsaydı, oranın yazılı ve görüntülü medyası yeri yerinden oynatırdı. Olay haftalarca gündemden düşmez, yorumlar, uzman görüşleri, açık oturumlar birbirini izler, ülke başka şey konuşmazdı..
Bizde..
Bizde tısss. Balık hafızalı medyamız
bir
gün yazdı, unuttu.
"Bu vahşeti yapan, böyle konuşan çocuklar hangi ortamda yetişti
" sorusunu
soran tek kişi yok..
Yasamada yok.. Yürütmede yok.. Yargıda yok..
Dün Yüksel Aytuğ
kardeşim, gazetenin ekindeki
çift sütun köşesinde
haykırdı dayanamayıp..
"Bu minyatür mafyayı biz yarattık!.
"
Biz yarattık ya..
Biz..
Medya.. Yani ya "Dördüncü güç!.
"
Bu köşede kaç kere okudunuz, "Aile izleme saatinde
", önünde "Aile izleme ikonu
" ile her ama her akşam hemen bütün kanallarda, "Ana Haber
" diye, şiddet, dehşet görüntüleri yayınlanmıyor mu?.
Başta Kanal D!.
"Sıcak gelişme
" başlığı ile açılıyor, ana haber.. Hem de kırmızı yazı ile "Sıcak gelişme
" ne demek?. Günün en son haberinden en son durumlar..
Ama Sevgili RTÜK'ümüz
sayesinde,
bu ülkede insanları
aldatmak serbest ya..
Başlıyor vahşet ve dehşet görüntüleri.. Maksat görüntü olsun, süre dolsun. Ama o görüntü reyting de yapsın.. Tabii vahşet dehşet.. İnternetten, YouTube'den, sosyal medya denen karın ağrısından, her haber bültenine koydukları "Whatsapp İhbar Hattı
"na yollanan görüntülerden bin vahşet, bin dehşet.. Yani muhabir çalıştırmaya, para ödemeye gerek yok. Reyting bedava.. Kadroyu daralt, beleşe "Sıcak gelişme
" diye başlık koy.
İki sene evvel Çin'de olmuş sıcak gelişmede
(!) yayınlanan görüntü.. Ya
da ABD'de.. Malezya, Singapur'da.. "Nerde, ne zaman, kim, neden, niçin
" yok haberde.. Haber yok çünkü.. Sadece vahşet ve dehşet görüntüsü var..
Adamın ağzından fosur fosur duman çıkarken, izleyiciyi eşek yerine koyup sigarayı buzluyoruz. Gerekçe.. Çocukları koruyormuşuz.. Aslında merak ve öfkeyi tahrik ederek, tam aksi etki yapıyoruz o da ayrı ya... Sigara buzlamayı şart koşan RTÜK
, bu "Habersiz haberler
"deki vahşet ve dehşete ses çıkarmıyor. Çıkaramıyor çünkü..
Kanal D, bu ülke yazılı basınının dörtte üçüne sahip guruba ait olunca, kimse de "Gık
" demiyor..
Yani "Dördüncü Güç
" medyanın TV'leri çocuklara her akşam bu korkunç görüntüleri izletirken, geri kalan bölümü de eleştirmiyor, eleştiremiyor..
Sonra suçlu bu vahşet ve dehşet görüntüleri içinde büyüyen çocuklar öyle mi?.
Bu ülkedeki "Suçlu
" sıralamasını yaparsak, onlar en masumu..
Çünkü onlar, adı medya olan binlerin, on binlerin yarattığı canavarlar.. Yani, biz, hepimiz, canavarı yaratan Dr. Frankenstein'larız!
.
Ben bu köşede kaç kez yazdım..
"Nerde bu medya?. Bu görüntüler çocukları nasıl etkiler, arayan soran, çocuk psikolojisi uzmanlarını, pedagogları ekranlara çağıran niye yok
" dedim..
Kendim yazdım, kendim okudum..
Suçluların telaşı içinde üç küçük çocuğu suçlu ilan edip
, olayı hemen
kapattık..
Yüksel dün yazdı, yeniden gündeme taşımak için.. Ben bugün yazdım..
Hadi bu ülkenin okunan gazetelerinin, yani Demirören Gurubu'nun köşe yazarları.. Kalemi elinize alacak, "Çocuklarımız
" için iki satır yazacak mısınız?.
Yoksa PR şirketlerinin gezi davetleriyle köşe doldurmaya devam mı edeceksiniz?.