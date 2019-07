Yaşları 11-13 arasında üç çocuk.. Hamile bir kediyi pitbul köpeğin önüne atıp parçalatırken bir de vahşeti seyrediyorlar. Polis olayı sokaktaki güvenlik kamerasında tespit edip çocukları yakalıyor.

TV muhabirleri soruyorlar..

"- Hamile kedi öldü, üzülmediniz mi?"

"- Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim?"

Öteki..

"- Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter.."

Öteki, görüntülerinin çekildiğini görünce sırıtarak konuşuyor:

"Çekin de âlem yakışıklı görsün..."

***

İki gün yazıp unuttuğumuz olayın özeti.... Bu vahşeti yapanlar, oturup seyredenler, sonra da polislerin arasında savcılığa giderken, gazetecilerle böyle konuşanlarınBu olay, İngiltere'de mesela, ya da Amerika, Fransa, İtalya, Almanya'da olsaydı, oranın yazılı ve görüntülü medyası yeri yerinden oynatırdı. Olay haftalarca gündemden düşmez, yorumlar, uzman görüşleri, açık oturumlar birbirini izler, ülke başka şey konuşmazdı..Bizde..Bizde tısss.birgün yazdı, unuttu." sorusunusoran tek kişi yok..Yasamada yok.. Yürütmede yok.. Yargıda yok..Dünkardeşim, gazetenin ekindekiçift sütun köşesindehaykırdı dayanamayıp..Biz yarattık ya..Biz..Medya.. Yani ya "Bu köşede kaç kere okudunuz, "", önünde "" ile her ama her akşam hemen bütün kanallarda, "" diye, şiddet, dehşet görüntüleri yayınlanmıyor mu?.Başta Kanal D!." başlığı ile açılıyor, ana haber.. Hem de kırmızı yazı ile "" ne demek?. Günün en son haberinden en son durumlar..Amasayesinde,bu ülkede insanlarıaldatmak serbest ya..Başlıyor vahşet ve dehşet görüntüleri.. Maksat görüntü olsun, süre dolsun. Ama o görüntü reyting de yapsın.. Tabii vahşet dehşet.. İnternetten, YouTube'den, sosyal medya denen karın ağrısından, her haber bültenine koydukları ""na yollanan görüntülerden bin vahşet, bin dehşet.. Yani muhabir çalıştırmaya, para ödemeye gerek yok. Reyting bedava.. Kadroyu daralt, beleşe "" diye başlık koy.İki sene evvel Çin'de olmuş(!) yayınlanan görüntü.. Yada ABD'de.. Malezya, Singapur'da.. "" yok haberde.. Haber yok çünkü.. Sadece vahşet ve dehşet görüntüsü var..Adamın ağzından fosur fosur duman çıkarken, izleyiciyi eşek yerine koyup sigarayı buzluyoruz. Gerekçe.. Çocukları koruyormuşuz.. Aslında merak ve öfkeyi tahrik ederek, tam aksi etki yapıyoruz o da ayrı ya... Sigara buzlamayı şart koşan RTÜK , bu ""deki vahşet ve dehşete ses çıkarmıyor. Çıkaramıyor çünkü..Kanal D, bu ülke yazılı basınının dörtte üçüne sahip guruba ait olunca, kimse de "" demiyor..Yani "" medyanın TV'leri çocuklara her akşam bu korkunç görüntüleri izletirken, geri kalan bölümü de eleştirmiyor, eleştiremiyor..Sonra suçlu bu vahşet ve dehşet görüntüleri içinde büyüyen çocuklar öyle mi?.Bu ülkedeki "" sıralamasını yaparsak, onlar en masumu..Çünkü onlar, adı medya olan binlerin, on binlerin yarattığı canavarlar.. Yani, biz, hepimiz, canavarı yaratanBen bu köşede kaç kez yazdım.." dedim..Kendim yazdım, kendim okudum..Suçluların telaşı içinde, olayı hemenkapattık..Yüksel dün yazdı, yeniden gündeme taşımak için.. Ben bugün yazdım..Hadi bu ülkenin okunan gazetelerinin, yani Demirören Gurubu'nun köşe yazarları.. Kalemi elinize alacak, "" için iki satır yazacak mısınız?.Yoksa PR şirketlerinin gezi davetleriyle köşe doldurmaya devam mı edeceksiniz?.