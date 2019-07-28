Geçen hafta Garcia'ya Mektup başlığı ile, usta gazeteci yazar Pitigrilli'nin kesip saklanası bir yazısını nakletmiştim, arşivimden.. O yazımdan birkaç hafta sonra 4 Aralık 1993'te, okurların da istekleri üzerine, bu defa Pitigrilli'ye konu olan Elbert Hubard'ın yazısının öyküsünü nakletmiştim. Bugünkü kuşaklar için, bu hafta sonu da o yazı işte..

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