Geçen hafta Garcia'ya Mektup başlığı ile, usta gazeteci yazar Pitigrilli'nin kesip saklanası bir yazısını nakletmiştim, arşivimden.. O yazımdan birkaç hafta sonra 4 Aralık 1993'te, okurların da istekleri üzerine, bu defa Pitigrilli'ye konu olan Elbert Hubard'ın yazısının öyküsünü nakletmiştim. Bugünkü kuşaklar için, bu hafta sonu da o yazı işte..

Bir süre önce,""diye bir yazı almıştımköşeme.. Çocukluğumdaokuduğumbir yazıydı. Elbert Hubbardadlı bir yazarın dünyayı bir andasaran Garcia'ya Mektup adlımakalesi üzerine, ünlü yazarPitigrilli tarafından kaleme alınmıştı.Garcia'ya Mektup büyük bir, ilgi uyandırdı.. Bu yazı yüzünden o kadar çok arandım ki.. Bu ilgi beni orijinal makaleyi aramaya sevketti..Elbert Hubbard'ın 1899 yılında bir küçük dergiye yazdığı, ama kısa zamanda, Amerika'dan Rusya ve Japonya 'yaorijinal makeleyi aradım.Ve de gökte ararken, yerde buldum.. Masamın üzerinde ne zamandır duran ve sıra bekleyen bir kitabın içinde..Nüvit Osmay'ın "" adlı gerçektennefis bir çalışması var, çeşitli derlemelerdenoluşan.. Öyle güzel seçmeleryapmış ki, Osmay..İşte o kitabın içinde,ile,Hubbard'ın makalesi, aynenvardı..Bu hafta sonu, size orijinal makaleyi sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca bir tavsiyem var. Zaman zaman içinden alıntılar yapacağım,adlı kitabı mutlak alın. Mutlak evinizde bulundurun.. Boş kaldıkça, bölüm bölüm, mutlak okuyun, özellikle gençlere okutun..Hem çok keyif alacak, hem de çok faydasını göreceksiniz. Osmay harika bir çalışma yapmış...İşte size Elbert Hubbard'ın "" başlığı ile yazdığı, dünyanın gelmiş geçmiş en çok okunan ve yankı uyandıran makalesi..Bakın neredeyse 100 yıl sonra, hala ne kadar taze...kitabını artık sadece. Meraklı şeylere düşkünseniz, tam size göre.. Hemen alın.) İspanya ve Amerika arasında harp koptuğu zaman, Küba 'da,ile derhal haberleşmeye girişmek gerekmişti.Küba'nın dağlarındanbirine sığınmıştı. Fakat yerinin nerde olduğunu bilen yoktu. Posta ve telgraf yolu ile haberleşmek imkansızdı. Fakat Amerika Başkanı'nın bu adamla muhabere ederek, yardımından istifade etmesi ve bu işi süratle yapması lazımdı.Bu işi başarmanın çaresi neydi?Birisi başkana şu fikri verdi:Rowan, derhal çağırılmış ve kendisine Garcia'ya hitaben yazılan bir mektup verilmişti.Rowan'ın, mektubu alarak, deriden bir keseye koyması,ve dört gün sonra, geceleyin Küba sahillerine yanaşarak, ormanlara dalması, üç haftalık bir seyahati yaya yaparak Garcia'ya mektubu vererek , adanın öbür tarafına geçmesi, benim burada uzun uzadıya anlatmaya lüzum görmediğim şeylerdir. Anlatmak istediğim nokta şudur:, Rowan'a Garcia adına yazılan bir mektubu vermiş Rowan mektubun nereye gideceğini sormadan onu almış ve götürmüştü!Tanrı bilir ki, bu adamın, her okula konmaya layıktır. Çünkü gençlerin muhtaç oldukları şey, yalnız bilgi değildir, yahut şunu bunu öğrenmek değildir. İrade sahibi olmak ve sayede emanete sadık olmak, derhal harekete geçmek, enerjilerini bir başarı üzerinde toplamak ve yapılacak işi yapmak, yani verilen mektubu Garcia'ya götürmektir.çoktan öldü. Fakat daha başka Garcialar var.Birçok ellere muhtaç olan bir işi bitirmek isteyen tek kişi yok ki, kendisine yardım edenlerin yozlaşmasından, beceriksizliğinden ve bu iş üzerinde bütün gayretini toplamak kayıtsızlığından acı şikayet etmesin.Yarım yamalak yardım, sersemce dikkatsizlik, üzücü kayıtsızlık, isteksiz çalışma, her yerde hüküm süren kuraldır. Kendine yardım için başkalarını okşamayan, yahut tehdit etmeyen, yahut rüşvetlemeyen kimse, bir iş başaramıyor. Muvaffak olamıyor. Bunları yapmadan muvaffak olmak, ya bir mucizeye, yahut Allah'ın bir yardımcı melek göndermesine bağlıdır.Siz, ey okuyucu, isterseniz deneyiniz. Farzediniz ki, dairenizde oturmuş çalışıyorsunuz. Emrinizde altı sekreter var. Bunlardan birini çağırarak rica ediniz :Sekreteriniz hemen:-"Eminim ki, koşmaz. Size süzgün nazarlarla bakarak, sıkına sıkına birkaç sual sorar:-Hangi ansiklopediye bakılacak?-Bu da benim vazifem mi?-Bu işle Charlie uğraşsa olmaz mı?-Bu iş acele mi?-Onun hayatına dair öğrenmek istediğiniz ne?Yüzde yüz eminim ki siz, bütün bu suallere cevap verdikten, sekreterinize her şeyi anlattıktan sonra, o diğer bir sekretere giderek,, sonra da gelir ve böyle bir adam bulunmadığını söyler.Akıllı bir adamsanız, adamın adının K değil, C harfiyle başladığını söylemeyerek, "" dersiniz.Müstakil hareket namına bu kabiliyetsizlik, bir işi istekle kavrayarak yapmaya karşı bu isteksizlik, bu manevi düşkünlük, bu irade sarsaklığı, her derdin başıdır.İnsanlar, kendi işleri ve kendi menfaatleri için uğraşmazlarsa, onlardan toplum için ne beklenebilir?Mesela bir daktilo istediğinizi ilan ediyorsunuz. Yazma okuma bilmeyen insanlar müracaat ederler. Böyleleri Garcia'ya bir mektup götürebilirler mi?Büyük bir fabrikada bir çalışanı işaret ederek:-"" dediler.-"", dedim. Devam ettiler:Böyle bir adama Garcia'ya bir mektup emanet edilebilir mi?Son zamanlarda alın teri döken biçareler ve namuslu bir iş arayan yersiz yurtsuz zavallılar birçok şeyler işitiyor ve mevki sahibi adamlar hakkında bir sürü düşmanca sözler söylendiğini görüyoruz.Fakat,, her günşerefli yardımcılar aradıkları haldebulamayan patronların halinidüşünen yok. Her mağazada, herfabrikada, iş sahipleri, işlerini ilerigötürecek mesai arkadaşları bulamamakve daima aciz biçarelerinelinde kalmak yüzünden ıstırapiçindedirler.Ve sırf beceriksizlikle mücadele etmek zorunluluğundan dolayı bir takım arkadaşlarını attıkları halde, yerlerine daha kudretlilerini koyamıyorlar..Her patron, en iyi elemanları çalıştırmak ve işini ilerletmek ister. Çünkü ona lazım olanlar Garcia'ya mektup götürebilenlerdir.Tanıdıklarım içinde öyleleri vardır ki, cidden parlak tarafları vardır. Fakat hiçbir işi başaramadıkları gibi, kimseye de faydaları dokunmaz. Çünkü patronun kendilerini tazyik ettiğine delice bir şüphe taşıyorlar. Bu adamlar emir vermediği gibi, emir de alamayacak haldedir. Şayet onlara, alacağınız cevap şudur.Böyle biri bugün her kapıyabaş vurarak iş arıyor. Fakatbir kimse de ona iş vermeye cesaretetmiyor. Çünkü bitmez tükenmezbir. Manevi aksaklığa uğrayan bu adamlar, maddi bir aksaklığa uğrayanlardan farksızdırlar ve onun için onlara da acımak gerektir. Fakat bunlara acıdığımız sırada büyük bir işi idare için uğraşan ve mesai saatleri hiçbir had ile sınırlı olmayıp ve en insafsız lakaydi ile,mücadele eden, ve bu mücadeleyi idame ettikleri için aç ve yurtsuz kalmaktan kurtulan adamları da unutmayalım.Meseleyi fazla şiddetle mi ileri sürdüm.Belki!. Fakat,de birsöz söylemek gerekmez mi?Başkalarını idare eden bir iş tutturmak için her fedakarlığı göze alan ve muvaffak olunca, ancak bir yatak ve elbise ile kanaat eden adam hatırlanmaya layıktır.Ben gündelikle çalışmış bir işçi olduğum gibi, patronluk da etmiş bir adamım ve her iki taraf namına söylenecek sözler de bulunduğunu bilirim.Fukaralıkta hiçbir iyilik yoktur.. Nasıl bütün fakirler faziletli ve namuslu kimseler değilseler, bütün patronlar da el çabukluğu ile muvaffak olan kimseler değildirler.Fakat bütün sempatim, patron karşısında olsa da, olmasa da işini aynı vazifeperverlikle yapan, kendisine, sersemce sualler sormadan mektubunu alıp, götüren kimseye dönüktür.Asıl mesele, bu çeşit insanları bulmak için, yapılan uzun endişeli bir araştırmadır. Böyle bir adama ne isterse verilir. Ona her şehir, her kasaba ve her fabrikada ihtiyaç vardır.Bütün dünyaadamı arıyor.