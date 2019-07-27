Birikmiş o kadar çok konu var ki?. Sağ olsun ülkemde de konu hiç ama hiç bitmiyor.. Derim ya hep "Her gün tonla yazıyorsun, bu kadar konuyu nasıl buluyorsun" diyorlar hep.. Siz bir de yazamadıklarımı bilseniz..

Bir konu denizinde yüzüyoruz.. Bugün hafta sonu.. Okuması da kolay olur diye, mümkün olduğunca kısa yazmaya çalışacağım, derlediklerimi..

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İlk notum, telefonuma düşen mesajdan..Dün yazmış ve RTÜK yeni üyesi Faruk Bildirici dostuma çağrı yapmıştım.. "" demiştim. Hani o "" diye reklam arası verip, 15 dakika beklettikten sonra "" diyen yalancıları anlatmıştım.Sabah telefonuma mesaj düştü Faruk'tan..Yahu on senelerdir, eşekleniyoruz. Bizden uzun eşek kalmadı, oynamak için. Az biraz daha bekleriz....Sami Türkay aradı. "diye.. Ben de inanmamıştımzaten.. İnternet yalanlarındanhaber yapan o kadar çok gazetevar ki.. Bu yüzden sormadım bileGünay'a, üzmemek için "" diye..Ama yaş 80.. Zaman zaman unutkanlık oluyor..La Maison'dan sonra, ayni cadde üzerindeki Çırağan Hotel Restoran'a taşınmıştı Günay. "" diye beni de çağırmıştıda gitmiştim.. Kapının üzerindeBeşiktaş arması ve kartalı görünceşaşırmıştım. Günayçünkü..Meğer otelin sahibi Beşiktaşlı Burhan Tanış sahiplenmiş Günay'a.." diye vasiyetbile etmiş. Vefaya bakarmısınız?.O terasta ne güzel alaturka gecelerimiz olmuştu.Sami "dedi.İnsanlık ölmemiş yani.. Ne güzel değil mi?.Yüksel Aytuğ kardeşim, atv'nin yeni yarışması (Hani o eski BBC uyarlaması) ""yı izlemeye tahammül etmiş. İnsanların nasıl en basit şeyleri bilemediklerini anlatırken örnek vermiş.sorusuna, "yarışmacı "diye yanıt vermiş.Onu anlatıyor Yüksel ama, parantez açıp "" demekten de geri kalmıyor.. Korkuyor çünkü..Ya okuyanlar da bilmezse?.Bu "" rezilliğini ayrı konu yapmak gerek aslında.. Hiçbir şey bilmeyen ama üç kuruş için birbirine kazık atan insanları toplayıp, niye onlara ödül diye üç beş bin lira dağıtan televizyonları da teşhir etmemiz gerek..Aklı başında olan bu yarışmalara gitmez. Gidenler,.. Ama seyredenler, bütün milleti böyle sanıyor.Mevlüt Tezel kardeşim "" diyor.Bir ilkokula gazeteciliği anlatmak için davet edilince yanına altı yedi gazete almış. Bakmış ki, çocukların çoğu hayatında ilk defa gazete görüyor. Dehşete düşmüş, yazıyor..."Ama o zaman "" vardıMevlüt..Ga- ze- te!.Bugün hepsi birbirinin ayni, ayni ajanslardan gelen ayni haber, ayni fotoğraf, hatta ayni hatalarla, ama ayrı imzalarla yayınlayan ""ler değil..Mevlüt hem de nasıl farkında..Sibel Tüzün, 20 yıl öncesi bir gurup arkadaşımla yapmaktan gurur duyduğum. Sporcu ve şarkıcı olduğu için, hem spor röportajları yapar, hem de programa şarkılarıyla renk verirdi. Herkesin sevgilisi harika bir insandı.Son günlerde, gündeme girdi.. Eski kocası ve de çocuğunun babası, inanmazsınız..Yahu kadından nefret edebilirsin. Ama o nefreti kusmadan çocuğunu, öz çocuğunu düşünmez misin?.Sibel hemen dava açtı tabii. Adam öyle çirkin, öyle iğrenç saldırmış ki, herkes Sibel'in yanında..Sibel "" diyor.Ben de yanındayım Sibel.. Biz de yanındayız..Tiraj için, reyting için, gündeme gelmek, adından söz ettirmek için insanların "" bu tiplerle topyekun savaşmalıyız çünkü..Evet "" dedim..Bu tecavüz sadece cinsel organla değil, "" ile yapılır çünkü..Atalarımızın dediği gibi..O masum çocukları, o geçmezyaralarla büyütmeye kimin hakkı var?.Koyu Beşiktaşlıydı. Bu yüzden "" diye bilinen. Sınava girdi.. İyi gitmişti.Ertesi gün yüzerken kalbi durdu. Kurtarılamadı.12 gün sonra, sınav sonuçları açıklandı. Kabataş Lisesi'ni kazanmıştı.Hatay, Dörtyol'da yaşayanbu..Ama öyle muhteşem bir jest geldi ki ardından, adı artık sonsuza dek yaşayacak.Kabataş Erkek Liseliler Derneği "" adıyla bir fon kurdu. Bu fonla ihtiyaç sahibi gençler, Kabataş Lisesi'nde burslu yatılı, eskilerin deyimiyle "" okuyacaklar..Ne güzel değil mi?." diyene ne güzel değil mi?.Van Gölünün ortasındaki Akdamar Adası'nı 2008 yılında ben bu köşede uzun uzun yazmış anlatmıştım.ekibinikonuşmacı olarak davet etmiş, yöreyi de gezdirmişlerdi.Akdamar Adası'na bizigötürdü. Konununuzmanı. Oradaki tarihive Ada'nın "Ah Tamar" adındandönüşüp Akdamar olmasının efsanesinide anlattı. Onu yazdım günlerce..Kilise restore edilince, bu defa 2011 yılında "" için yazdım. Çan Kulesi'nin tepesine de ""nı istedim.Zamanın. Ama süreci kazandık.Akdamar Kilisesi'nde törenle ayinler de yapıldı.Bunları niye yazdım.. Aşağıdaki haberi ben de sizin gibi gazetelerde okudum da, ondan.."Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin tarih ve kültür mirasını hem ülke genelinde hem de yurt dışında tanıtmak adına yürüttüğü kültürel farkındalık projelerinin ilkinde Van Gölü'ndeki tarihî Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'ne dikkat çekmeyi hedefliyor. Tarihi yaklaşık 1000 yıl geriye uzanan, dış duvarlarında figürlü taş kabartmaların yer aldığı tarihî Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda konumlanıyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kilisenin sanat ve kültür tarihine ışık tutmasının yanı sıra inanç anlayışının da kamuoyunda doğru anlaşılması ve bilinirliğinin artırılması hedefiyle fotoğrafçı İzzet Keribar'la bir araya geldi. Keribar, Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda 4 gün boyunca kiliseyi farklı perspektif ve açılardan fotoğrafladı. "İzzet Keribar'ın Gözünden Akdamar" adını taşıyan sergide yer alan fotoğraflar ise Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Aya İrini Kilisesi'nde düzenlenen bir açılışla sanatseverlerin karşısına çıktı."Haber bu..Üstelik o İletişim Dairesi'nin başkanı SABAH gazetesinde birlikte yazdığımız meslekdaşımiken..Siz olsanız, alınmaz mıydınız?.Siz benim yerimde olsanız,Aya İrini'ye gidip o sergiyi gezecek, size de anlatacağım.Çünkü ben, "" olmadım hiç..