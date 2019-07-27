Perşembe gecesi Fener'i seyrettim.. On para etmez.. Yani Kruse ve Muriç gibi önemli transferler var ama, futbol yok. Fener'in zayıf halkası Ersun Yanal!.

Herta Berlin futbol oynadı, bizimkiler "Tepik.."

Ersun'la bu işin olması zor.

Ayni gece Cimbom'u da seyrettim.. Onlar daha da ucuz.. Beş para etmez.. Ne futbol var, ne de "Adam olacak çocuk" dedirten bir transfer, ya da genç..

Fatih Terim, o Galatasaray'ı bitiren, seyredilmez hale getiren "Fatih Terim futbolu"nda ısrarlı. Zevk de vermiyor.

Bu Fener, bu Galatasaraylı lige 400 milyon dolar yayın hakkını hangi gerzek verir..

Yabancıları doldurup, İstiklal Marşı'nı okuyamayan adamlarla Türk futbolunu bitirdik. Bu Fatih, bu Ersun anlayışı ile Süper Ligi de bitireceğiz..

Peki durum bu da, iki kulübü de "Tek başlarına" yöneten Başkanlar ne yapıyor?.

Geçen günkü "Ali Cengiz Oyunu" yazımı hatırladım.

Ali Koç ve Mustafa Cengiz, tam bir "Ali Cengiz Oyunu" oynuyorlar hâlâ.. Tek işleri öbür kulübe laf sokuşturmak..

Yahu rakibe değil, önce kendi oynadığın futbola baksana.. Önce kendine çözüm arasana..

Maç bitti. Gazetelerimin artanlarına daldım. İzmir'in harika haftalık gazetesi var, Gözlem onu okuyorum.

"Ali Cengiz Oyunu nedir" diye bir başlık.. Bakar mısınız?.

Olur da sizden de bilmeyen vardır. Alın size "Ali Cengiz Oyunu" neymiş, öyküsü.. Gözlem'den nakil..

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