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HINCAL ULUÇ
27 Temmuz 2019, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Tim Benners- Lee'nin World Wide Web, yani www, yani interneti icat etmesinden bu yana tam 30 yıl geçti. Artık kimse onsuz bir hayatı düşünemiyor. "İnternetteki kullanacağım ismi ilk çocuğumun adından fazla düşündüm" diyenler var. Şimdi boş vakitleri geçiren oyalanma değil, dolu vakitleri boşaltan bir hastalık, internette surfing yapmak, milyonlarca insan için..
Mesela.. Bay A.'nın Whatsapp mesajları.. Saat 9.00.. "Bugün dağlar gibi işim var. İnternetten uzak duracağım." Saat 13.00.. "Dünyada en çok çoban köpeğinin Teksas'ta yaşadığını biliyor muydunuz?."

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