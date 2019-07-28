Bu hafta pazar neşemiz, "Bilimsel.."

"Bilim de güldürür mü?" demeyin.. İşte size dünyadan, tonla para, tonla bilim adamı ve tonla emekle yapılan "Bilimsel araştırma" örnekleri..

Sakın gülmeyin ama..

- Kanada ve Birleşik Amerika bilim adamları, çalışanların zorba patronları için Kara büyü bebekleri kullanmalarının etkili olup olmadığını araştırmışlar. Hani o seçtiğin insanı temsil eden bir bez bebek yaparsın da, adamın neresinin ağrımasını istiyorsan bebeğin orasına iğne batırırsın onlar işte.

Sonuç mu?. "Etkili oluyor" muş..

- İsveç, Kolombiya ve Alman Bilim adamları, şarap tadım uzmanlarının sadece koklayarak bir kadeh şarabın içinde bir sinek olduğunu anlayıp, anlayamayacaklarını araştırmışlar, iyi mi?. Sonuç alana dek kaç uzman, kaç sinek yuttu dersiniz?.

- Üç Portekizli bilim adamı, hangi insan salgısının (Ter, çiş, tükrük, kan v.s.) kirli yüzeyleri temizlemek için en iyi deterjan olduğunu araştırmışlar. Sonucu yazmıyorum. Ailenizin tadını kaçırabilir.

- İspanyol bilim adamları, araba kullanırken haykırarak sövmenin frekansını, motivasyonunu ve etkisini araştırmışlar.

- İngiltere'nin ünlü Brighton Üniversitesi'nde bir bilim adamı, insan eti yamyamlığı diyeti ile diğer geleneksel diyetlerin kalori olarak karşılaştırılmasını araştırmış.

Sonuç.. En iyi diyet insan eti yamyamlığı..

(Araştırmayı nasıl yapmış, valla bilmiyorum.. Kimseye de tavsiye etmiyorum.)