Hafta sonunun Üç Lezzet'ini yazdım ya.. Aslında 4'tü. Birini ayırdım, ayrı konu yapmak için..

Ayırdığım lezzet "Dondurma"ydı. Ve dondurmanın Uluç Ailesi'nde ayrı bir yeri vardı, çünkü..

Dondurmayı Bandırma'da tanıdım ben.. Beş yaşındayken, mahalleye gelirdi dondurmacı arabasıyla.. "Dondurmam kaymak" diye bağırarak.. Sonra ilkokulun bahçesine.. Beş kuruşa alır, külahı yalardık..

Ama asıl dondurma, asıl mutluluk deniz kenarındaki dondurmaydı..

Babam 50. Alay'daki işinden keyifli gelince yaz geceleri, yemekten sonra "Hadi çocuklar dondurmaya" derdi.

Deniz kenarında gazinolar vardı, iskeleye, dalga kırana bakan.. Oraya oturur, bu sefer, çeşitler içinden seçerek, kasede dondurmamızı ısmarlardık.

Dondurma, aileyi bir masa etrafında toplayan ender olaylardan biriydi.

Aile.. Deniz kenarı.. Sohbet.. Neşe..

Mutluluğun başka tarifi olur mu?.

1955'te Ankara'ya tayin olunca babam, dondurma günlerimiz yeniden başladı.

Biz Kolej'in orda otururduk, Yenişehir'de.. Yürüme mesafesindeki Sakarya Caddesi'nin başında da Savarona pastanesi vardı..

"Hadi dondurma" demesini nasıl beklerdik her yemekten sonra babamın, dört kardeş..

"Dondurma eşittir aile, eşittir mutluluk!."

Pazar günü Tuzla'da Serpil'de kahvaltı yaptık.. Fransa Turu bitiyor, eve erken döneceğiz ya Kemal'le..

Serpil "Hadi Hakan yapalım, öyle" dedi. Fırladık üç kardeş, eski günlerdeki gibi.. Gelinler, damatlar, yeğenler de var.

Hakan, Tuzla'daki dondurmacısıdır bizim ailenin kaç yıl oldu, unuttum. Ama muhteşem dondurma yapar..

Bana sorarsanız, ülkedeki en iyisi.. Çünkü en başta kendisi meraklı dondurmaya ve kendisi yapıyor..

Sabahın beşinde kalkıp dükkana geliyor ki, sütçüyü karşılasın ve en taze, en su katılmadık sütü alsın, yıllanmış sütçüsünden.

Dondurmanın kaymağı iyi olmazsa, gerisi boş çünkü..

Sonra neli yapıyorsa, en iyisi.. Mesela Karadut'u Çeşme'den, kargoyla geliyor, o ayrı ama lezzetin ana maddesi süt..

Gittik. Hakan da orda..

Kağıt Helva arası dondurma ısmarladık hepimiz.. Ben Hakan'a "Benimkini sen seç" dedim..

"Yeni bir çikolata buldum. Böyle bir lezzet yok. Sana çikolatalı ve de kaymak koyacağım" dedi. Enfesti.. Bitirdim koca helvayı, yarımşar top da, limon ve karadut istedim, tatmak için, tezgahtaki 20'ye yakın çeşitten.. İstanbul'un en iyisidir, Hakan.. Çünkü her gün, her çeşit, taze yapılır. Süt taze, meyve taze.. Bir tek usta yıllanmış..

Bütün yaz geceleri kuyruk vardır Hakan'da.. Şimdi Acıbadem'de tek şube açmış, başında oğlu var!.

"Tuzla'ya giderseniz Hakan" demiyorum. "Tuzla'ya Hakan'a gidin, helva arasında dondurma için.. Tadı damağınızda kalmazsa eğer, benim adıma yazdırın" diyorum..