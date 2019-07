Seray Sever, Acun Ilıcalı'nın kanalındaki programda "Fasulye pahalı diye şikayet edenler, daha ucuz mevsimlik sebzeler var, onları yesinler" demiş. Kendinden bahsettirmek için bile bile hapse girmeyi bile göze alan Seren Serengil de sataşmış kıza ve de kanalın patronu Acun'a.. Magazin basınına beleş konu lazım ya.. Büyüttüler ha babam..

Ne var büyütecek..

Herkes, her şeyi, her mevsim yiyecek diye kural mı var?. Hele bütçe kısıtlıysa..

Bandırma'da babamın yüzbaşı aylığı ile ay sonunu denk getirmek için annem, haftanın bir günü yer elması, bir günü kereviz yapardı. Biz çocuklar nefret ederken. Çünkü patates pahalıydı.. Patates yemeye gücümüz yetmezdi düşünüyor musunuz?. İlle kereviz, ille yer elması..

Sebzeler, serada değil, tarlada yetiştikleri için 12 ay değil, sadece mevsiminde bir kaç ay bulunurdu. Turfanda, yani çıktığı günler ve de son turfanda, yani artık bittiği günler pahalı olurdu.

Biz "Turfanda" denen sebzeleri zor yerdik. Bolken ipe dizip kuruttuğu sebzelerle, mesela gene nefret ettiğimiz bamyayla idare ederdi annem.. Ankara'ya geldiğimizde albaydı artık babam.. Cumartesi günleri Yenişehir Pazarı kurulur, annem de listesini yapıp, ağbimle aramızda ihaleye çıkarırdı.

Listede olan her şeyin alınması şartıyla, kalan para ihaleyi alanın cep harçlığı olurdu.

Ağbim beyzade olduğu için genelde ben alırdım ihaleyi, 10 liraya.. Tüm pazarı dolaşır, en ucuzundan alırdım. Hem de çatır çatır pazarlık yaparak..

Annem "Taze fasulye" yazardı Allahtan.. Bu bana şans tanırdı. Boncuk Ayşe en pahalıydı mesela.. Ayşe Kadın orta fiyat, Çalı Fasulyesi en ucuz.. Fasulyeyi sona bırakır, sonra kalan paraya göre, seçerdim fasulyemizi..

Şimdi bakın, fasulye pahalı.. Temmuz ortası Türkiye sebze cenneti.. Aile bütçesi de önemli.. Ve Seray hem de nasıl haklı..

Başka sebze mi yok, bütçene uymuyorsa, uyanı vardır mutlak..

Üzülme Seraycım.. Kıtlığı yaşamamış şımarık hanım ve beylerin seni anlamasını da bekleme!.