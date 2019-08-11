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HINCAL ULUÇ
11 Ağustos 2019, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Abbas Bayram’da!.

E fendim Abbas bu bayram tatil yapacak!.. Eee!.. Yaş 80!. Artık bayramlar çok kıymetli.. Kemaller Ankara'dan geliyor. Zeynolar burda.. Serpiller yaz boyu zaten Tuzla'da..
Ailecek bir arada olmak için bundan iyi fırsat bulunur mu?.
Bayramların en güzel tarafı aileleri bir araya getirmesi değil mi?.
Üstelik, ağbim gelemediği için bu bayram İstanbul'da aile büyüğü ben olacağım. O zaman ofise gelmem zor..
Yani..
İzninizle bir hafta!.
20 ağustos, yani öbür salı buluşmak üzere..
Tekrar nice bayramlara.. Aileniz ve dostlarınızla..

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