New Yorklu, berberin koltuğuna oturdu.. "Roma'ya tatile gidiyorum. Ona göre traş et" dedi..

Berber anında "çifte" traşa başladı..

"Roma'ya mı?. O rezil şehre niye gidiyorsun ki?. Hele şimdi nasıl kalabalık, nasıl pistir.. Ya o rezil İtalyan milleti.. Peki, neyle gidiyorsun?."

"Alitalia'yla.

"En berbat hava yolları.. Uçakları eski, hostesleri yaşlı, çirkindir.. Saatlerce de rötar yaparlar.. Peki nerde kalacaksın?."

"Şehrin merkezinde, Marriot'ta.."

"Felaket.. Şehrin en kötü oteli.. Odaları ufacık. Roomservis hem pahalı, hem tatsız. Peki Roma'da ne yapacaksın?.

"Vatikan'a gitmek, Papa'yı uzaktan da olsa görmek istiyorum."

"Oldu.. Vatikan meydanında bir milyon kişi olacak. Sen onu çok uzaklardan karınca kadar görebilirsen ne mutlu.. Hadi Allah yolunu açık etsin de bu rezil seyahatten sağ salim dön.."

Adam bir ay sonra, gene berberine geldi.

"Nasıl geçti seyahat bakalım" dedi, berber..

"Harikuladeydi" dedi adam.. "Alitalia bütün uçakları yenilemiş. Ekonomi bölümüne fazla okeyli bilet kestikleri için bizi First Classa aldılar. 20 yaşlarında, dünya güzeli bir hostesimiz vardı. Muhteşem İtalyan şarapları ikram etti. Otel de muhteşemdi. 25 milyon dolar harcayıp, baştan sona yenilemişler. Şimdi Roma'nın en iyi oteli. Onlar da tıklım tıklım doluymuş.. Özür dileyip bana 'Başkanlık Suiti'ni, oda fiyatına verdiler."

Berberin keyfi kaçar gibi oldu..

"Tabii Papa'yı göremedin.."

"Yani ne kadar talihliydim bilemezsin. Vatikan Turumuz sırasında, Papa'nın güvenliğini sağlayan İsviçre Bölüğü varya.. Onlardan bir asker yanıma geldi. Papa Hazretleri birkaç ziyaretçi ile yüz yüze konuşmak istiyormuş. Beni de seçmişler. Özel odasına gittik. Az sonra Papa odaya geldi. Önünde saygı ile eğildim. Beni kollarımdan tutup kaldırırken kulağıma dedi ki.."

"Ne dedi, ne dedi" diye merakla sordu berber?.



"Bu saçı, böyle berbat kim kesti, dedi.."