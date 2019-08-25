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HINCAL ULUÇ
25 Ağustos 2019, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pazar Neşesi

Vantrilog gece kulübünde konukları eğlendirirken bir Sarışın Şakası yaptı. " 'Pizzanızı 6'ya mı böleyim, 12'ye mi' diye sorunca, Sarışın '6 lütfen.
12 dilim çok gelir'" diye cevap vermiş, dedi ki, ön masada oturan bir sarışın kadın ayağa fırladı ve bağırdı..
"Erkeklerin, sarışın kadınları aşağılayan şakaları yetti artık.. Size kadınları böyle kategorize etme hakkını kim veriyor?. Bir kadının fiziksel görünüşü ile insan olarak değeri arasında ne ilgi olabilir?. Sizin gibi adamlar yüzünden benim gibi kadınlar toplumda hak ettikleri saygıyı göremiyorlar. Sizin ayrımcılığınız yüzünden, çok değerli kadınlar alay malzemesi oluyorlar. Yeter artık..
Kendinize gelin." Kıpkırmızı olan vantrilog kekeleyerek özür dilemeye teşebbüs ederken sarışın sözünü kesti..
"Siz bu konuya müdahale etmeyin, Bayım.. Ben kucağınızda oturan o küçük piçe hitap ediyorum!."

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