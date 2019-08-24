Haber okudunuz, ya da televizyon haberlerinde görüntüleriyle izlediniz..

Bu görüntüler, saat 19.00 sularındaki Ana Haberlerde, yani "Aile İzleme Saati"nde, yani çocuklar ekran başındayken yayınlanıyor, o ayrı konu.. RTÜK bu rezilliğe ne zaman el koyacak merakla bekliyorum.

Bin kez yazdım, onun için burda tekrar uzatmak istemiyorum.

Şimdi meselem başka..

Avrupa'da çalışan bir kardeşimiz tatil için memleketi Karaman'a gelmiş.

Avrupa'da yaya geçitleri yayanındır.

İnmeye gerek yok. Kaldırımda geçide yaklaştınız mı trafik durur.

Çünkü orda devlet vardır.

Devlet olduğu için de bizde de aynen olan kural orada işler. Farkımız buradadır.

Avrupalı kardeşimiz yaya geçidinde kendini Almanya'da sanıp, rahat yürürken, yoldaki arabanın hiç hız kesmeden üzerine geldiğini görünce öfkeyle bağırmış..

"Yuh" demiştir, herhalde..

Ya da "Çüşş" falan..

Ben öyle derim de..

Yazın camlar açık ya..

Arabayı süren de duymuş olmalı ki, "Zınk" diye acı fren. Fırlamış arabadan . Elinde bir bıçak.. Cart diye vurmuş adamı. Vurulan hastanede ölürken, kaçan sürücü yakalanmış, tutuklanmış..

Şimdi adam öldürmekten en az 30 yıl alacak..

Oysa..

Oysa bakın şimdi sevgili okurlar, Türk Ceza Kanunu'na..

Küfürü duyunca arabayı durdurup adamı bıçaklayacağına, gaza basıp üzerinden geçerek öldürseydi, şu anda belki de "Tutuksuz yargılanmak üzere" serbest olacak, bilmem kaç yıl süren davası sonunda, bilemedin 1.5 ya da 2 sene yiyecek, o da ertelenecek ve bir gün bile hapiste kalmadan sıyıracaktı.

Hep "Birini öldürmek isteyen, trafikte ezsin" derim ya..

Sebebi işte bu komik yasalarımız.

Bu yüzden bu ülkede trafik düzelmiyor.

Eğitim, meğitim palavra.. Cezalar komik.. Komik ceza bile uygulanmıyor.

O zaman dağlar eşkiyanın.

Direksiyon başındaki herkes eşkiya.. Çünkü devlet yok..

Adam ehliyetsiz.

Adam alkollü.. Adam kaldırıma çıkıyor ve bir yargıcı, hem de meslektaşını ezip öldürüyor ama yargıç ona ceza veremiyor.

Çünkü Anayasa açık..

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz.." Yani kanun suçu nasıl tarif ediyor, o tarife hangi cezayı veriyorsa o.. Hem de alt sınırdan. Yükseltmek için gerekçe yazmak zorunda yargıç!. Yani eli kolu ceza yasaları ile bağlı..

Adalet Reformu yapılacakmış..

Hazırlıklar varmış..

Trafiğe geçerli, korkutucu, engelleyici cezalar koymak akıllara gelecek mi?.

Cezanın gerekçesi "Bedel ödetmek" değil, "Suça engel olmak"tır.

Adam öldükten sonra, ezeni assan, giden geri gelir mi?.

Oysa "Asarım" dersen, bakın bakalım arabasını nasıl sürer?.

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Sosyal medya.. Hop dedik.." lafın gelişi.. Yoksa