Aynen öyle.. TRT2'den şikâyetçiyim.

Benim gibi ekrandan uzak yaşayan adamı, 80 yaşından sonra hem de "Tiryaki" olarak televizyona bağladı..

Eve geldim mi, başta okuyacaklarım bin tane iş var..

Dokunuyorum 66'ya ve takılıyorum..

Harika belgeseller.. Harika ama ne harika, sinemalarda pek gösterilmez filmler..

Allahtan arada bitmez tükenmez gevezelik programları var da kopabiliyorum..

Yoksa işe bile zor geleceğim.

Sabah otur, gece yarısına kadar TV seyret..

Kim yapıyorsa, helal olsun!.

Bunca TV yazarı, bunca magazin sayfası ve eki var, hani o 180 dakikalık utanç dizilerini, ruh afyonlarını anlata anlata, öve öve bitiremeyen.. Bu TRT2 mucizesinin farkında olan, manşete çeken yok..

Erdal Şafak müdürümün yerinde olsam, birinci sayfadan sürmanşet yapardım, TRT2'yi..

Ekrem İmamoğlu'na sövme bahanesi yaratmaktan çok daha gerçek, çok daha etkileyici olurdu.

Bir Tarkovski izledim, hafta içinde.. Solaris diye.. Muhteşem, ama ne muhteşem bir film..

Ardından Mehmet Açar ile Alin Taşçıyan filmi ve Tarkovski'yi konuştular.. Ne güzel. Onları dinlerken, filmi bir daha görmek geldi içimden. O gözle, o bakışla seyretmek geldi.

Önceki gece bir BBC Belgeseli yayınlandı.. St. Petersburg!.

Olmaz böyle şey.. Bir kent, böyle bir konulu film gibi anlatılır mı?. Merak ve "Aman bitmesin" heyecanıyla izledim.

Hepsini yazsam bu sayfa dolar..

Şimdi gerçek şikayetlerimi yazayım..

2 tane..

1. Programların içeriği hakkında yeterli bilgi yok. Basıyorum kumandanın "Bilgi" tuşuna.. İki şişirme cümle.. Oysa oraya seyirciyi teşvik edecek şeyler yazılmalı. Bilgi kıtlığı var, TRT2'de..

2. İlan edilen saatler asla tutmuyor. Dışarda olduğum geceler, filmleri ve belgeselleri kaydediyorum. Nasıl peki?.

Mutlak arkasından geleni de kaydederek.

Çünkü her ama her yayın geç başlıyor. Geç de bitiyor. Kaydettiğim sonraki programda filmin sonu var Allahtan.

Çok mu zor yüzde 80 video program yapan ve minnacık reklam alan bir kanalda saatleri tutturmak, TRT2 Yönetimi..

Çok mu zor, Allah için..