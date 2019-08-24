Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Halûk Dursun, Topkapı Sarayı Müdürlüğü yaptığı dönemde makam odasını, avizeye yuva yapan kumrulara terk etmişti.

Büyük dost, büyük gazeteci, genç yaşta kaybettiğimiz yeri dolmaz Savaş Ay nakletmişti bana, bu inanılmaz olayı, yıllar evvel. Takvim'de de yazmıştı o zaman.

Üstat'ın ölümü üzerine, Takvim Savaş Ay'ın haberini hatırlatırken Yeni Çağ'da da Orhan Uğuroğlu köşesinde, dünya durdukça durması gereken bu öyküyü, Haluk Dursun'un kişisel anılarından aynen nakletti.

Sizler de bu tatil sabahı okuyun, hem duygulanın, hem de nasıl bir insanı kaybettiğimizi çok daha iyi anlayın istedim ve köşemi, teşekkürlerimle Orhan Uğurluoğlu'na açtım. İşte yaşananları Haluk Dursun Hocamız bizzat anlatıyor..

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