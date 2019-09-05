Ben seyretmedim, Sevgili Ömür (Gedik) seyretmiş yazmış. Bir öküz videosu.. Ama bu öküz bildiğiniz gibi değil.

Sahibi "Önüme geç" diyormuş. Geçiyormuş öküz. "Koş" diyince koşuyor, "Şu taşı it" deyince tos yaparak itiyor, "Dön kameraya poz ver" deyince dönüp poz veriyormuş. Daha neler neler!

Ömür bu laf dinleyen öküzün izini bulmuş.

Artvinliymiş öküz. Ömür o öküzü görmeye oralara gidecekmiş, ilk fırsatta..

Hangi Ömür bu bayılan..

"O hayvanlar nasıl terbiye ediliyor biliyor musunuz" diye sirkleri, hayvanat bahçelerini ve su parklarını yerden yere vuran, yasaklanmalarını isteyen Ömür..

Peki Ömür "Terbiye edilmez" diye bilinen üstelik o öküz, nasıl terbiye edildi sence?.

Yoksa Yapay Zeka'dan önce bir "Öküz Zekası" ile mi karşı karşıyayız?.