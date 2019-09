Salı gecesi yorgundum. Evde kaldım..

Kalınca da, her boş zamanımda olduğum gibi TRT2'yi tıkladım.

Kazablanka çıkmaz mı karşıma..

Çocukken, ortaokulda, Antakya'da seyretmiştim ilk, Gündüz Sineması'nda..

Kısa ömürlü Hatay Cumhuriyeti Meclis binasıydı orası. O zaman sinema olmuş. Ağbimle geçen yaz gittiğimizde de künefeciydi.

Dostum Hüseyin Yayman'dan aldım haberi..

Şimdi layık olduğu onura ulaşmış. Müze oluyormuş. Hatay'dan başka iyi haberler de var. Yazacağım.

Kazablanka'yı daha sonra kaç kez izledim bilmem.. Beş mi, altı mı?.

Yıllar yıllar evvel, Antalya'da Kaleiçi'nde bir kulüp açılıyordu. İstanbul sosyetesi, bir yığın ünlü bahçede eğlenirken, gözüm takıldı, içerde, kışlık salonda bir büyük perde.. Kazablanka oynuyor..

Gittim, oturdum, dışarda manzara harika, millet cıvıl cıvılken, ben içerde iki saat tek başıma Kazablanka seyrettim gene.

Her defasında olduğu gibi gene büyük keyif, emsalsiz bir duygu seli ve zaman zaman yaşaran gözlerimle seyrettim.

Salı gecesi, bu defa evde tek başıma, bir kez daha o emsalsiz keyfi yaşattı Kazablanka bana..

Orda aşkı görürsünüz.. Bildiğiniz aşk işte..

Kadın.. Erkek..

Bir de "Vatan aşkı"nı görürsünüz, öbür aşkın içine gömülmüş..

Humprey Borgart, hele İngrid Bergman muhteşemdir bu filmde.. Öbür sanatçılar da muhteşemdir ya..

Ve de Oscar'lık müziği, o hâlâ efsane "As time goes by" şarkısı da muhteşemdir..

..ve de filmde asla söylenmediği halde, kimse bilmez, nasılsa efsane, nasılsa "Hayalet slogan" olan "Play it again Sam /Tekrar çal Sam" repliği vardır.

Dünya bu filmi, filmde olmayan bu lafla hatırlar.. Filme bütün göndermeler bu lafla yapılır. En son Muhsin Kızılkaya (HaberTurk) ve Soner Yalçın (Sözcü) yaptılar geçen hafta..

Bir kere daha "Teşekkürler, TRT2!." Bir daha oynatın, bir daha seyrederim.

Bu defa dostlarımı, özellikle genç kuşak ailemi de toplayarak izlerim hem de!.