Yanan İzmir Ormanlarının yerine 1 milyon ağaç dikme kampanyasına katkıda bulunmak için bir gece düzenleyeceklerdi. BenHaber'de okumuştum, Hamdi Türkmen kardeşimin yazısında. Ben de olacakmışım o gecede.

Gece geldi geçti, beni arayan soran olmadı.

Ben de yazmıştım hani "Hamdi ne oldu 1 milyon ağaç" diye.

Ben İzmir'de Hamdi ile buluştum, konuştum o hafta sonu. Ama bu konuşma bana yolladığı yazılı cevabı kullanmama engel değil. Güya 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Neler gelmiş Hamdi'nin başına.. Nasıl bir yaşam gücü ile savaş vermiş..

Okumalısınız.

İşte Hamdi'nin maili..

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