"Gümbür gümbür geliyoruz" diye açmıştı Fenerbahçe sezonu.. "Ali Koç Başkan, Fener Şampiyon" da yenisini bulamadıkları için eskiden yürütülmüş slogandı..

Ve pazartesi günü "Gümbür gümbür" geldiler.

Hayır!. Pazartesi akşamından söz etmiyor, ironi yapmıyorum.

Gündüz geldi, Ali Koç ve arkadaşları, gümbür gümbür..

Nereye?.

Türkiye Futbol Federasyonu'na..

Fenerbahçe İkinci Başkanlığı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na gelen Nihat Özdemir'i kutlamak "Hayırlı olsun" demek için, Ali Koç Başkanlığı'ndaki Fener Yönetim Kurulu, Riva'ya gitti.

Orada Özdemir tarafından karşılandılar.

Ağırlandılar.. Birlikte yemek yediler..

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fener Yönetim Kurulu üyelerine, sırtlarında adları yazılı birer "Milli Forma" hediye etti.

Ali Koç da, Özdemir'e üzerinde "En fazla Şampiyon olan takım Fenerbahçe" yazan bir çerçeve sundu.

Nihat Özdemir, "En fazla Şampiyon Fenerbahçe de, neden benim başında olduğum Federasyonun kararıyla, Galatasaray formasında 4, Fener formasında 3 Yıldız var" diye sormadan, armağanı kabul etti. Makam koltuğunun arkasına asarsa da şaşmam..

Şaşmam çünkü, Özdemir, Fenerbahçe "Hayırlı olsun" ziyareti teklifini ilettiği zaman da çok ama çok önemli bir şeyi sormadı.

"Beyler ben 1 Haziran'da Federasyon Başkanı oldum. Siz niye 3.5 ay geciktiniz. Sonra da bula bula bugünü mü buldunuz?. Bu gece Fenerbahçe, lig liderliği için Alanyaspor'la oynayacak. Bu buluşma şimdi bin dedikoduya yol açabilir.

Daha rahat bir günde gelebilirsiniz" demedi.

"Bu ziyaret, bu karşılama, bu yemek anında duyulur. Şimdi, biz böyle kucak kucağa iken, bu gece maçı yönetecek saha ve VAR hakemleri, üzerlerinde her türlü baskıyı hissetmezler mi?.

Çalsa bir türlü, çalmasa bir türlü.. Ya maazallah bir hakem hatasıyla Fener kazanırsa, benim durumum ne olur" diye de düşünmedi, sormadı.

Nitekim Halis Özkahya, hayatının en kötü maçını yönetti. Şaşkın kararlar verdi. VAR hakemi Suat Aslanboğa, VAR mıydı, yok muydu, anlayan çıkmadı.

3.5 ay bekleyip, Türkiye Futbol Federasyonu Kurulları'nın alenen, resmen ve çekinmeden, o çok tartışmalı "Galatasaray'ı bitirme kararları" almasının hemen ardından Fener Başkanı'nın "Tebrik"e gelmesine "Bu neyin tebriki" de demedi tabii.

Herhalde biliyordu, "Sebeb-i ziyareti!." Öbür gazeteleri henüz görmedim. Şu anda salı sabahı.. Saat 10.00..

Benim gazetem "TFF'ye dev çıkarma" diye manşet atmış..

"Dev Çıkarma" tabii.. Alanya çıkarması..

Alanya kalesini fethetmek kolay değil..

Federasyon desteğine ihtiyaç var, değil mi, Bostan Müdürüm..

Tam da maç günü yapılan bu "Çıkarma" gününe manşetin yanında bir minik çerçeve atıp, "Hayırlı olsun" demenin gününü özel mi seçtiniz Koç Başkan" deseniz, diyebilseydiniz asıl o zaman "Gazetecilik yapmış" olmaz mıydınız?.

Öğleden sonra tüm gazetelere bakacağım..

Bakalım, ötekiler içinde bir "Yürekli" çıkmış mı?.

Dilerim beni yanıltırlar ama, sanmıyorum.., Böyle medyaya böyle Federasyon çok bile!..

Yalnız bir değişiklik öneriyorum.

Nihat Özdemir, başta kaldığı sürece, Riva tesislerinin kapısındaki "Türkiye" sözcüğünü kaldırsınlar.

Gerçek ad yazılsın!.

"Fenerbahçe Futbol Federasyonu!."

Yanına da bir Fener asarak!.