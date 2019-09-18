Mesam, yani Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'ne 2018 Martında Kültür Bakanlığı, Coşkun Sabah'ı kayyum atamış, aynı yıl mayısta da seçimler yapılmıştı.

Şimdi eski kayyum Coşkun Sabah, 2018 mayıs kongresi Divan Kurulu üyeleri hakkında sahtekârlık yaptıkları ithamıyla, "Güveni kötüye kullanma" davası açmış.

Güveni kötüye kullananlar arasında Sümer Ezgü ve Feridun Düzağaç da var.

Feridun'la pek tanışmayız ama bilirim.

Türkiye bilir zaten..

Sümer ise TRT'den yetişmiş bir pırlantadır. Onu yakından tanır, severim.

Dostluğunu da kimselere değişmem.

Onun kadar vatansever, onun kadar Anadolusu için çırpınan insan azdır.

Ülkesinin toprağını, suyunu zenginleştirmek, imkanı kısıtlı çocuklara eğitim sağlamak için çırpınan ve başarılı da olan adam azdır.

Bu dünyada adının önüne "Sahtekâr" lafı gelmeyecek bir adam söyle, derseniz, işte cevabım..

Sümer Ezgü!.