Hafta sonu İzmir seyahatim vardı, bu yüzden gazeteleri geç okudum. Milliyet 8 sütuna manşet atmış..

"Uluç'un yaptığı iş mi?." Diyen "Türkiye" pardon "Fener Futbol Federasyonu Milli Takım Sorumlusu" (Hani o içinde tek Galatasaraylı olmayan Milli Takım) Selim Soydan kardeşim..

Selim'i (Arkadaşımdır, bu yüzden adıyla hitap ederim) kutlarım. Açık açık adımı yazdığı, Şenol Güneş gibi, saklamak ve saklanmak zorunda kalmadığı için.

"Uluç'un tam da maç günü yazdığı yazı iş mi?. Basın elbette eleştirebilir ama tenkitler gerçeklere dayanmalı ve yapıcı olmalı" demiş..

Dediği, Moldova maçı günü yazdığım yazı. Başlığı aynen..

"Böyle oynarsak, Moldova bizi yener." İçinde cumartesi günü oynanan Andorra maçı eleştirim var.

Ne zaman yazacaktım Selim, görüşlerimi?. Moldova maçından sonra mı?. O zaman dünya bana gülmez miydi "Testi kırıldıktan sonra yol gösteren" diye..

Başlığından başlayarak eleştirilerim tam da senin dediğin gibi, gerçeklere dayanıyor ve yapıcı..

Evet, Yapıcı!.

Andorra maçının ilk 11'ini eleştirdim.

Moldova maçına 5 değişiklikle çıktı, Şenol Hoca..

Kapanan rakibe, oyunu açacak futbol oynamadığını söyledim. Bu defa hızlı ve kanatları kullanıp oynadılar.

Yani Selim Kardeş, yani!. Ben de şimdi senin dilinle, aynen diyorum ki.

"Hıncal'ın yaptığı iş. O sayede yendik Moldova'yı!."