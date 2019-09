Başlık tırnak içinde, çünkü bana ait değil, Muhsin Kızılkaya'nın artık kağıtta değil, internette yayınlanan HaberTurk'teki yazısının başlığı o..

Diyarbakır Anneleri üzerine yazılmış en güzel, en duygulu, en anlamlı yazı olduğu için.. Bir Kürt kardeşim tarafından yazılan bu yazının altına imzamı hem de nasıl attığım için, önce..

Sonra.. Sonra yıllar önce, oğulları kızları, dağa kaçan veya kaçırılan annelerin çocukları, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından "Etkisiz hal"e getirilince, köylerinde kurulan taziye evlerine gidenlere, medyamızda "Terör destekçileri" diye bir saldırı başladığında "O taziyeler, acılı analara.. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. O evlat kim, ne olursa olsun, o anaya, taziyeye gitmek, onun acısını paylaşmak, teröre destek olmak değildir" diye yazdığımda, beni hatta "PKK yandaşı" olmakla suçlayanlar çıkmıştı.

Şimdi çocukları dağa kaçan, ya da kaçırılan ve sayıları her gün artan Diyarbakır anaları, hepimizin kalbi onlarla beraber, bekliyorlar, günlerdir. Televizyonlar, gazeteler, onlara verilen desteklerle dolu.

Bir yandan da, Silahlı Kuvvetlerimizin, karadan, havadan aman vermez savaşı sürüyor.

Şimdi bir haber gelse.. Etkisiz hale getirilenler arasında, bu analardan birinin evladının da adı çıksa, o anaya, artık tüm umutları sona eren, tüm beklentileri yok olan anaya taziyeye gitmeyecek, onun acısını paylaşmayacak mıyız?.

Diyarbakır analarının acısını paylaşmanın "İnsanlık" olduğunu ilk, hem de yıllar önce yazan kişi olarak, bugüne dek, ses çıkarmadım. Muhsin'i göz yaşları içinde okurken de "İşte bu" dedim.

Altına imzamı attım ve buraya aldım.

Buyrun..

O her tarafından kan sızan 90'lı yılların ortaları falandı. Memleketimi ziyaret etmeyeli bir hayli zaman olmuştu. Dağlarını özlemiş, suyuna hasret kalmıştım. Gidemiyordum. Sonra bir gün,duygusu baskın gelmiş olmalı ki, bir'nda kalktım gittim oralara. Bir şey olmaz, o hasretin zırhı korur beni dedim.Annemin yaşadığı mahalleye girer girmez, farklı bir havayla karşılaştım. Belli kiAğır bir matem kokusu sinmişti her yere.Gider gitmez haberi verdiler; evleri annemin eviyle bitişikölmüştü.İlkokuldan sınıf arkadaşım, aynı zamanda adaşımın annesiydi Esma Teyze.iki yıl beraber okumuştuk oğlu'le. Bir sabah ağır ateşler içinde uyanmıştım. Yatakhaneden çıkarmadılar. Tek başıma yatıyordum ranzada. Bir ara baktım Muhsin geldi, bu saatte yatakhaneye çıkmak yasaktı. Belli ki nöbetçi öğretmeni atlatmıştı. Elinde ince uzun bir şişe vardı, şişenin içinde sarı bir sıvı vardı. Otuz iki dişiyle gülümsedi ve elindeki şişeyi havaya kaldırarak,dedi. Okuldan firar etmiş, çarşıya gitmiş, beni iyileştirmek için o sarı, şifalı suyu getirmişti.Ama bir şey unutmuştu adaşım; bu meretin kapağı öyle kolay açılmıyordu.Şişeyi açmak için o kan ter döke dursun,galiba. Katıla katıla gülüyordum.Sonra şişeyi nasıl açtı bilmiyorum, o sarı sudan bir yudum aldım, hıçkırdım,Hayat sonra bizi komşu yaptı, ikimiz de yatılı okulu bırakıp mahalle mektebine yazıldık.Sık sık birbirimizin evine gidip geliyorduk. Bir sürü kardeşi vardı adaşımın, evin içi çocuk doluydu. Çocuklarıyla birlikte çok yemeğini yedim; o yüzdenÖlüm haberini annemden duyduğumda, uzun bir süreden beri ilk defa annemle karşılaşmanın sevincine, yakın bir akrabamı kaybetmenin derin acısı karıştı.Ölüm nedenini sormadım anneme. Hemen kalktım, şimdi çocukluğumda adaşımla oturup yarenlik ettiğimiz ve şu anda bir taziye evine dönüşmüş olan evlerine gittim.Ölümün acısını paylaşmak mı, mukaddes bir görevi ifa etmek mi, ölü evinden ölümün ağır yükünü az da olsa oradan kaldırıp dışarı çıkarmak mı bilmem, o evden çıktığımda hafif hissetmiştim kendimi.En büyük korkum Muhsin'le yalnız karşılaşmaktı. Annemle kıyasladığımda bir hayli genç sayılan annesi neden ölmüştü acaba?Allahtan kalabalıktı karşılaştığımız an ve sadece başsağlığı diledim, acısını paylaştım.Sonra eve geldim, Esma Teyze'nin ölüm sebebini anneme sordum.O da anlattı!Sen üniversiteye İstanbul'a gittiğinde, hatırlıyormusun? O zamanlar sanırım ilkokula yeni başlamıştı.Uzun süre her yerde aramışlar. Önce bir büyük şehre kaçtı falan sanmışlar. Esma, her gün aha şu dama çıkıyor, aşağıya, şehre gelen yola bakıp oğlunun yolunu gözlüyor. O zamana kadar arada bir bana gelir, saçlarına kına sürerdim. Bir süre sonra gelmez oldu. Sonra ben gittim, her gidişimde iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Kendini koy vermişti.Ben de onu teselli ediyordum. Delikanlıdır, bir yere gitmiş, bakarsın aniden çıkar gelir, kendini bu kadar salma, gam bitirir insanı, Allah'a dua et, heder etme kendini, derdim. Söylediğim hiçbir şey kar etmiyor, sanki oğlunu bir daha göremeyeceğini biliyormuş gibi yüzüme boş boş bakıyor, hiç konuşmuyordu.Bu hal böyle bir süre devam etti. Sonra günün birindeAma gelen haber öyle hepimizi sevindiren bir haber değil, kara bir haberdi!Oğlu anasına gönderdiği haberde demiş ki,demiş. Başka da bir şey dememiş. Artık dağa nasıl çıkmış, neden çıkmış, kim kandırmış, veya kendi isteğiyle mi gitmiş, bir şeye mi kızmış, bir hayalin peşine mi düşmüş hiç birimiz bilemedik.Bu haberi alır almaz Esma kendini bir odaya kapattı. Evlerinin arka odasına... Hani küçük bir penceresi olan o odaya. Büyük oğluna demiş ki, o küçük pencereyi de ör demiş.Önce oğlu, babası karşı çıkmışlar ama kadın Nuh demiş peygamber dememiş. Mecburi dediğini yapmışlar.Komşular gelmiş, akrabalargelmiş, yakınları gelmiş, kocası yalvarmış yakarmış,çocukları eteklerine kapanmış, ağlamışlar,sızlanmışlar Esma'nın dediği dedik, o odadandışarı çıkmamış.Bir süre sonra alışmışlar bu haline. Gelini yemeğini odaya bırakmış, sonra bakmışlar bırakılan yemekleri de yemiyor, biraz su içiyor, biraz ekmek kemiriyor, getirilen yiyecekleri de öyle bırakıyormuş.Odanın karanlığı her gün biraz daha koyulaşmış. Aylar sonra artık odada hiçbir şey göremez olmuş. Artık ne kadar ağladıysa, bir süre sonra bakmışlar ki, sahiden kör olmuş.Ramazan başında bir gün camide gördüm onu oğlum.Yanına gittim, sokuldum. Elinde bir tespih vardı. Dudakları hafif hafif kıpırdıyordu. Belli ki dua ediyordu. Yüzü, şehre gelen yolu gören caminin penceresine dönüktü. Belki deKör gözlerle hala oğlunun yolunu gözlüyordu!Bayram arifesinde öldü Esma.Şu uzun ömrümde okadar çok ölüm gördüm ki, ama kendini karanlığahapsederek canına kıyanı ilk defa gördüm.Tövbe ya Rabbi!Ne yazarsam yazayım, bir yaşanmışlık kadar etkili bir şey anlatamam dedim. Söyleyeceğim her şey söyleniyor zaten. O yüzden bu hikaye!Hikayemdeki Esma Ana'nın gidecek hiçbir yeri yoktu. Başvuracağı hiçbir merci yoktu. Karanlığın içine hapsetti kendini, o bıçak işlemez kör karanlıkta bekledi oğlunu, umudu bittiğinde o da bitti.Evlat acısı tartıya gelmez.Evlat acısının ideolojisi, siyasi fikri yoktur çünkü!Aşk acısı kılıç yarasına benzer derler. Yara kapanır ama izi kalır.