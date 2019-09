Sanırım içinizde "Halit Ayar da kim" diye soran yoktur..

Bütün ülke günlerden beri onu konuşuyor.. Nasıl konuşmasın ki?. Bütün haber kanalları, bütün ana haberlerde o var.. Nasıl olmasın ki..

Napolyon Bonapart "Bütün dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu" demiş. İşte o İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nun göbeği, İstiklal Caddesinde, daha iki ay evvel İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirip ailesini sevince boğan, hayata umutla bakan bir genç adam öldürüldü.

Hem de nasıl pisi pisine, nasıl kalleşçe, alçakla öldürüldü, uyuşturucu müptelası iki sarhoş tarafından, iki şişe bira parası için..

Gazeteler, ana haberler, haber kanalları, katil ve yardakçılarının yakalandığını, tutuklandığını yazıyorlar..

Görüntüler de var zaten, güvenlik kameralarında.. Halit'i bıçaklayan Emra, olayın başından sonuna ekranlarda.

Yani katil o!.

Yani duruşma, avukat cambazlıkları olmazsa ilk celsede sona erer, o kadar net Emra'nın Halit'in katili olduğu..

Ama acaba öyle mi?.

Her şey güvenlik kameralarında göründüğü gibi mi?.

Halit'i, gerçekten Emra mı öldürdü?.

NTV'de Ahmet Arpat'ın son günlerde artık unutur olduğumuz harika gazetecilik eseri programını izlerken düştü bu "Acaba" sorusu beynime..

Gerçekten Emra mı öldürdü Halit'i.. Yoksa?..

Yoksa?.

***

***

Ahmet'ten öğreniyoruz ki, katil (Zanlısı falan değil, alenen katil) Emra, savcılıktaki suç dosyası fevkalade kalabalık biri.Uyuşturuculuktan gaspa, dolandırıcılıktan, tehdide, Türk Ceza Kanunu'nunda ne kadar suç varsa işlemiş nerdeyse..Polis, bu adamı 19, yazı ile on dokuz kere yakalamış ve savcılığa teslim etmiş.10 defasında hakkında dava açılmış. Birinde, silahlı gasptan 10 yıla mahkum olmuş, 2016'da.. Diğer 9 davası hala devam ediyor.Özetliyorum.Sabıka dosyası dolu..Polis onu 19 defa yakalamış.10 davasından biri bitmiş, 9'u devam ediyor. Biten davada 10 yıla mahkum bu "Sabıka dosyası" adamı benim devletim Açık Ceza Evi'ne naklediyor "İyi halli" diye. Orada bir de izin veriyor, "İyi halli" diye...Ve o izinde, Emra, pırıl pırıl bir genci, sadece aile ve yakınlarının değil, ülkemin de umudu, bin fedakarlıkla yetişmiş bir genç mühendisi, hayatının baharında, bıçaklamıyor..Yere düştüğü halde ölene kadar bıçaklıyor.. İstediği iki şişe bira parasını vermediği için..Hem de nerde?.Dünyanın merkezi İstanbul'da..Dünyanın merkezi İstanbul'un merkezi Beyoğlu'nda..Sadece Beyoğlu'nun değil, ülkenin en ünlü caddesi İstiklal'in tam göbeğinde..Söyleyin bana şimdi, Halit'in katili Emra mı, yoksa?.Yoksa bu ülkenin yasaları mı?.Yoksa..O yasaları açıkça görülüyor, rastgele uygulayan savcı ve yargıçlar mı?.Yoksa, Beyoğlu'nu, İstiklal Caddesi'ni uyuşturucu müptelaları ve satıcılarına teslim eden, can güvenliğimizi sıfırlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü mü?.Hala emin misiniz, Halit'i, Emra'nın öldürdüğüne?.Bu olay kolay kapanmaz.Kapanmamalı. Benim balık hafızalı medyamda mesleğin temeli "Fikri takip" kalmadı, yıllardır. Bunu da unutur geçerler..İşin içinde siyaset yoksa, köşe yazarları da ellerini sürmez, iki satır yazmazlar, biliyorsunuz artık..Bu yüzden tek başıma da olsam, bu ülkede, bu İstanbul'da, bu Beyoğlu, bu İstiklal Caddesi'nde günün her saatinde, özgür ve pervasız yürüme hakkımız için savaşa devam edeceğim.Yarın!.