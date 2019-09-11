İçişleri Bakanlığı Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz dostum..

Bu satırları size yazdım..

Hani geçen hafta yazım üzerine, aramıştınız uzun uzun konuşmuştuk da size "Asıl şikayet sebebim" demiştim ya..

Dün sabah işe geliyorum.

Nispetiye Caddesi'ni, Zincirlikuyu'ya bağlayan arter üzerinde, Levent Işıklı Kavşağı var..

Sarı yandı. Sarı "Kırmızı geliyor, yavaşla dur" demektir, uygar ülkelerde.. Dağ yasalarının geçtiği, herkesin bildiğini okuduğu ülkemizde ise "Gaza bas, aman kırmızıya kalma" demek olur.

Bu 34 PE 9283 aynen bunu yaptı işte. Gazladı ve hışım gibi geçti gitti, yakalayamadığı kırmızıda..

O hızla duramazdı ki..

Sevgili Yavuz Dostum, Bu, bizim ülkede vukuat-ı adiye.. Yani sıradan olay. Mesele bu olsa, yazmazdım bile..

Ama bu değil..

Mesele bu değil.. Mesele..

Sarıda gaza basıp, kırmızıda hışım gibi geçerken 34 PE 9283, yaya geçidinin başında bir görevli trafik polisi duruyor ve sadece bakıyordu..

O konuşmamda size "Beni kahreden şey, insanlarımızın polisin önünde suç işleme pervasızlığı" demiştim, ısrarla..

İşte bunu demek istemiştim..

"Polisleri çekin, yasakları kaldırın ki, hiç değilse Devlet küçük düşmesin" derken..