Geçen gün forma renkleri rezilliğini yazdım, gevşek, umursamaz ve boş oturan Nihat Özdemir Federasyonunu eleştirirken.

Kulüpler rezil formalar yaptılar.

Hele TV'lerde sırt numaraları sadece Türkiye'de TV seyircisini hiçe sayan, belin altına yazılı isimler de okunmayınca, geçin futbolcuları takımları tanımak bile zor.

Açıyorum TV'yi..

Başakşehir- Alanya oynuyor.

Başakşehir Turuncu Lacivert.

Alanya Turuncu Yeşil.. Ama sahadaki formalarda ne turuncu var, ne lacivert, ne yeşil..

Yahu hangisi Alanya, hangisi Başakşehir bunların?.

Yayıncı kuruluş da, uygar ülke TV'leri gibi, süreyi ve skoru gösteren köşede takım isimlerinin yanına veya altına, sahadaki forma renklerini koymuyor ki, hemen anlayasın..

Özdemir Federasyonu onu da umursamıyor. Neyi umursamıyor ki..

Yazımın çıktığı gün, Takvim'de Lütfi Albayrak'ın mizah köşesine bakarken, bu defa çok güldüm.

Sanki bana yazmış, Lütfi Kardeşim.

Diyor ki..

"Kırmızı mercimeğin turuncu olması ile uçaklardaki kara kutunun turuncu olması kıyasıya yarışır." İkisi de turuncu olan Başakşehir ile Alanya'nın turuncu olmamakta yarıştıkları gibi..