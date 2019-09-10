Okurken gözlerime inanamadım..

Olayın kahramanı bir savcı.. Yani "kamunun avukatı!." Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatı!. Yani benim avukatım ve bakın beni nasıl dehşete düşürdü?. Bakın benim adalete güvenimi nasıl sarstı?. Bakın, benim, anayasa teminatı altındaki "Kişi dokunulmazlığı" hakkımın nasıl "Püf" diye yıkılacak kadar tehlikede olduğunu ve bunu hem de bir Cumhuriyet Savcısı'nın yapabileceğini gösterdi?.

Şimdi Adalet Bakanı'na sorma hakkım var..

Ben bu ülkede güvende miyim?. Şimdi iki polis beni gözaltına alıp, Anadolu Adliyesi'ne götürebilir, sırf ama sırf bir savcının keyfi, hem de devleti hiçe sayan bir uygulaması yüzünden, hakkımda dava açılması ve tutuklanmam istenebilir mi?.

Kafanız karıştı değil mi?. Benim sabahtan, gazetemi okuduğumdan beri karışık. Bu satırları yazarken, durmadan yanlış harflere vuruyorum. O kadar karışık..

Çünkü olay o kadar, ama o kadar önemli..

Adalet Bakanlığı'nın, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun el koyacağı kadar önemli..

Eğer, "Olmuşsa olmuş, ne var bunda" der susar oturursak, yarın benzeri, hatta daha kötüsü, hepimizin başına gelebilir..

Hani "Sarı öküzü vermeyecektik" öyküsü var ya.. Hani "Sarı öküzü bana verin, sizlere dokunmam" diyen aslana, sarı öküzü teslim eden öküzlerin öyküsü..

***

Vatandaş Resul'un telefonu çalmış. Arayan "" deyinceResul terslemiş.. "Siz olsanız ne yapardınız?. Ben olsamne yapardım?.Son zamanlarda "" diye arayanlar, aralarındahatta profesörler, emekli hukuk adamları,güvenlik şefleri, profesörler, hocalar olan,yüzlerce, binlerce kişiyi dolandırmadılarmı?. Hala da dolandırmıyorlar mı?.Devlet durmadan televizyonlarda, radyolarda açıklamalar yapmıyor, ceplerimize mesajlar yollamıyor mu?." demiyor mu devlet defalarca.. Israrla..yaptığı da o...Dolandırıcıyla "" diye konuşacak hali yoksa.. Hele dolandırıcı lafı uzatırsa..Ben olsam sesimi yükseltir, hatta bir iki sert laf eder, telefonu yüzüne çarpardım. Resul de öyle yapmış aynen..Ve Savcı Resul hakkında ""ten şikayetçi olmuş.Cumhuriyet savcısına hakaret, TCK Madde 301..Resul, polis tarafından gözaltına alınmış. Anadolu Adliyesi'nde savcının, tabii bir başka savcının önüne çıkarılmış. O savcı, Resul'un ifadesini almış ve serbest bırakmış. Bizim müthiş polis adliyeorda bitiyor.Sonuç ne bilmiyorum henüz. Dava açmış da, "" mi serbest bırakmış, yoksa meslektaşının şikayetini reddedip dosyayı mı kapamış bilmiyorum..Yani durup dururken Resul'un başına gelen, benim de, sizin de, sırf "" herkesin başına gelebilecek olayın sonu ne?.Hangimiz şu anda ne kadar güvendeyiz?.Bilmiyorum.Şimdi yarın sabah bu yazımı taşıyan gazete satışa çıktıktan sonra telefonum çalar ve birisi beni "" diye başlarsa, ne yapmam gerekir?.Sövüp, telefonu yüzüne kapatmam mı, yoksa, diyelim o savcı(!) "" derse, parayı bankadan çekip Ortaköy'e mi koşmalıyım?.Biliyorum, gülerek okuyorsunuz..Ben de gülmekle ağlamak arasında gidip geliyor vesoruyorum?."Bugün telefonum çalar ve biri 'Ben savcı falanca' derse, ne yapmalıyım Sayın Bakanım?." ..Ve de, ne olacak?.