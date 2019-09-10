"Dünya Ortancalar Günü" varmış, geçen ağustos ayında.. Yeni öğrendim. Önceden duysam, onu da duyurur, yazardım, 1981'de Sevgililer Günü'nü bu ülkeye nasıl yerleştirdiysem..x Özellikle yaparım.. Ben "Ortanca"yım çünkü.. Ortanca olmanın sıkıntısını da çok çektim.

Altı yaşındayım.. Yazın köydeyiz..

Babam bakmış, babannem ağlıyor..

"Hayrola anne" demiş.. "Kim üzdü seni?."

"Hıncal" demiş babaannem..

Anlatmış..

Yanına gitmiş, oturmuşum, odasında yalnızken ve dert yanmışım..

"Babanne yahu.. Ağbim en büyük, evin şehzadesi.. Serpil tek kız, prenses..

Kemal en küçük.. Küçük prens muamelesi görüyor. Ben ortancayım.

Benim hiç sıfatım yok.." Allah ömür verirse, gelecek seneden itibaren her ağustos ayında, ortancalar en azından senede bir gün adam yerine konacaklar.

Her yıl "ağustos ayının ikinci pazarı Dünya Ortancalar Günü" çünkü..