Futbolun "F" sinden habersiz, gurubumuzun averaj takımı Andorra'yı, doğru dürüst tek pozisyona bile giremeden, 89'da gelen bir duran top golüyle yenmemiz, yüz karası değilse, utanç değilse, ayıp değilse, nedir, söyleyin ha, benim spor basınım nedir?.

En başta da o utanç verici, hem de nasıl kör gözüm parmağına hamaset yapan ve maçı böylesi çirkin taraf tutarak anlatan TRT dahil, nedir ha?.

Şenol Güneş'i, hayat boyu antrenör olarak alkışlamadım. Herkes bilir.. Sevmem de.. O sevmediğim hoca, bu defa tam dağıttı.

Seçtiği kadro yanlış. Sahaya çıkardığı takım yanlış.. Yaptığı değişiklikler yanlış. Oynattığı futbol..

Oynatmadı ki.. Türkiye futbol oynamadı, oynamaya teşebbüs etmedi ki!.

Andorra'nın ne olduğu bilinmiyor muydu?.

11 kişi ile kapanacakalarını bizim Alkent Parkı'nda top oynayan 6 yaşındaki çocuklar bile biliyordu.

"11 kişi ile kapanan yenilmez" diye kural mı var futbolda.. Biz kapanınca niye beş yiyoruz o zaman?.

Yahu kapanan rakip kanatlardan açılır..

Hani nerde kanat adamı Türkiye'de?. Yok!.

11'de değil, kadroda yok..

4-5-1 oynuyor takım.. 4 bek. 5 orta saha adamı. 1 forvet..

Bütün takım ortaya yığılmış nerdeyse..

Yani bu taktiği Andorra hocası verse bu kadar olur..

Yahu bir rezil top oynuyor, atamıyorsun, o zaman yetenekli bireylere ihtiyacın var..

Deniz Türüç oyuna, 46'da girer.. Sen oynatmadın bile.. 46'da takımının en iyisi Güven'i çıkarırken..

Galatasaray'dan sanki inadına adam almadın..

Orta yapmayı beceremeyen takımında bir Ömer Bayram var mıydı?. Ya da tek başına mucizeler yaratacak bir Adem Büyük!.

Bunların ölüsü oynar, senin takımında Şenol Hoca.. Maç nasıl kazanılır, gösterirler de..

Sakın ola "Fatih Hocam süre vermedi, nasıl alayım" deme.. Cenk Tosun'a kim süre verdi geçen sezon İngiltere'de.. Onu kulübeden kadroya çağırıp, sahada 90 dakika dolaşmasını seyreden, sen değil misin?.

Oyunculara "Sakin olun" demişsin hep.. Senin suratına bakanın sakin olması mümkün mü?.

Daha dakika dörttü, TRT ekranı seni kenarda ilk gösterdiğinde.. Sinirli, dağılmış, bitmiş, tükenmiş bir surat.. Vücut dilin kaybetmiş bile.. Maç boyu hep o umutsuz surat, sinirli tavırlar.. Sen böyle yıkılmışken, kenara bakan futbolcu ne hale gelir, Şenol Güneş?.

Seyirci senden bitikti. Kendi takımını coşturacağına, Andorra'yı ıslıklamaya başladılar, onuncu dakikada. Maç sonuna dek. Geri zekalı amigoların amacı Andorra'yı oynatmamak. Yahu adamlar zaten oynamayı bilmiyor ki. Topu sadece tepen, yani anında sana geri veren takımı ıslıklama ne işe yarar, ahmaklar?.

Bilen, koşan bir tek forveti olsaydı Andorra'nın, biz aptalca 10 kişiyle yüklenirken gol de atar, bir de kazanırlardı üstelik..

Moldova onlar kadar mahalle takımı değil, Şenol Hoca..

Bir çıkar, pir çıkar, işi bitirirler.

Bizim umutlarımızı da..

Baygınlara tokat atarlar, ayılsın diye hani.. Bu yazıyı, Moldova maçı günü onun için yazdım.

Kendine gel, Şenol Hoca!.