Aynen öyle.. Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın tarihinde ilk, her tüm takım sporlarında bir Türk Milli Takımı'nın da tarihinde ilk "Avrupa Şampiyonluğu"nu bir teknik direktör, bir koç çaldı alenen resmen..

Ekran başında toplanmış bir yığın eş dost gözlerimize inanmadık.

Geçen yılın Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan'ı yenmemize ramak kalmıştı. Setler 2-2 ve 15 sayıda bitecek beşinci sette 9-6 öndeyiz ve servis atıyoruz.

Şampiyonluktan altı sayı geride, Dünya Şampiyonlarından 3 sayı öndeyiz..

Tam servisi atacağı sırada kızımız, koçumuz Guidetti, önünde duran Cansu'yu kenara yanına çağırdı. Ne cehenneme, ne diyecekse artık. Bizim kız servisi attı, Cansu telaşla yerine dönmeye çalışırken, Sırplar, topu Cansu'nun boşalttığı yere bıraktılar. Sayı..

Ama ne sayı?.

Takımın konsantrasyonunu sıfırlayan, "aptalca" bir sayı yedik..

Olacak şey mi?.

Bu yapılır mı, Guidetti?. Bu yapılır mı?.

9-6 öndeyken, o moral yıkımı ile arka arkaya beş sayı verdik.. 11-9 geriye düştük. Tam yetişir gibi olduk yeniden. 12-11'i yakalamışken ve gene tam servis atarken, gene önündekini yanına çağırdın, ruh hastası.. Servis atan kızımız topu havaya atarken, arkadaşını senin yanında görünce dağıldı.

Sonu..

Sonunu biliyorsunuz?.

Bir Avrupa Şampiyonluğu'muzu bir koç, bizim koçumuz çaldı!.