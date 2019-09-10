4 B ne oluyor?.

Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu.. Bu defa, ilk defa, Büyükşehir Belediyesi kıpırdadı ve sorduklarıma, günü gününe cevap verdi, nerdeyse 15 senedir. Teşekkürüm ona..

İşini yapana teşekkür edecek hale gelmişiz anlayın.

Sorular sormuştum, cevap verdiler..

Sırayla..

1- İstanbul'da kaç servis aracı var?.

İstanbul'da toplam 68 bin 828 servis aracı var.

2- Bunların kaçı okul servisidir?.

16 bin 560'ı okul servisidir.

3- Okul taşıtları başka işlerde kullanılabilir mi?.

İzin alarak tüm servis taşımacılığında hizmet verebilirler.

4- İstanbul sokak ve cadde kenarlarını günde 16 saat park yeri olarak kullanan servislerden Park Ücreti alınıyor mu?.

Hayır alınmıyor. Ama servis bekleme yerleri konusunda İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü proje hazırlıyor. Netleşince bilgi vereceğiz.

BBBB, ayrıca, arkamızda korna çalarak gelen ve meskun mahal yasal hızının üstüne çıkmamızı isteyen Altur'un 34 BDN 764 plakalı okul taşıtını da araştırmış.

Sonuç korkunç..

Altur'un bu okul taşıtı kaçak. Belediyeye kayıtlı, ruhsatlı bu plakalı bir servis aracı yok. Belediye "İstanbul Trafik Müdürlüğü'nün izinsiz taşımacılık yapan bu aracı trafikten men etmesi gerekiyor" diyor.

Önce cevaba teşekkür..

Sonra bu cevapla birlikte yazacaklarım olacak..

Hem belediyeye.. Hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya..