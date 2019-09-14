Mehmet Ekici, Almanya Münih doğumlu..

Unteraching, Bayern Münih, Nurnberg, Werder Bremen derken, Trabzon'a geldi. Orada Ersun Yenal yönetiminde altın yıllar yaşadı. Hele 2016/ 17 sezonunda.

Ersun Hoca, o yıl sonu Fener'e geldiğinde, Trabzon'daki yıldızına da teklif yaptı. Mehmet Ekici, Fener forması giymek için can atıyordu. Trabzon ara transefere izin vermedi.

Kulüple Mehmet restleştiler. Mehmet o kadar azimliydi ki, Fener'e gitmeye, kadro dışı kalmayı göze aldı ve top oynamadan sezon sonuna geldi. Transfer ayında da hemen Fener'e imza attı.

İşte o Fener ve onu, Trabzonla restleşme pahasına isteyen ve alan Ersun Hoca, şimdi o Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı. İyi mi?.

Etme, bulma dünyası diye buna diyorlar her halde!.

Ya da.. Satanı, satarlar!.