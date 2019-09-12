22 yaşındaki İTÜ'den bu yıl mezun olan Halit Ayar'ın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, Açık Cezaevi'nden izinli çıkan iki uyuşturucu bağımlısı sarhoş tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine yazmıştım dün, "Halit Ayar'ı kim öldürdü" başlığı ile..***
Bir yığın suçtan sabıkalı, polis tarafından 19 defa yakalanıp savcılığa teslim edilmiş, hakkında açılan 10 davanın birinde 10 yıla mahkum olmuş, öbür dokuz davası devam ederken "iyi hal" diye Açık Cezaevi'ne aktarılmış, orada gene "iyi hal" diye izin hakkı kazanmış, çıktığı ilk izinde gene suç işlediği için hemen Kapalı Cezaevi'ne iadesi gerekirken, hatta ve hala "iyi hal"den bir izine daha yollanmış Emra, işte bu ikinci izinde Halit'i iki bira parası için ölene kadar bıçaklamıştı.
Ben de sormuştum.
"Halit Ayar'ı kim öldürdü" diye..
Bugün, cevaba başlıyorum..
1- Yasalarımız öldürdü.
Bizde yasalar, masum insanları korumak ve onların ülkelerinin sokaklarında, istedikleri gibi gezme, eğlenme, dolaşma haklarını sağlamak değil, suçlulara verilen çoğu zaten komik cezaları hafifletmek için yapılmıştır.
Yani kanunlarımız, masumu değil, adeta suçluyu korurlar
.
Amerika'da, kaç defa yazdım, Kaliforniya başta 22 eyalette "3 Yasası
" vardır.
Üç suç işleyen, bu suçlar ne olursa olsun, 20 yıldan müebbete hapis cezası alırlar. Gerekçe..
"Siz devamlı suç işleyen birisiniz. Bu toplum içinde yaşama ve onun huzurunu kaçırma hakkınız yok. O zaman hapishanede kalacaksınız.
"
Yani, Ceza Hukuku'nda
"Tekerrür
" en ağırlaştırıcı
sebepken, suç içinde yaşamayı adet haline
getirmiş birisi, ülkemizde, bir de "İyi hal
"
yasaları ile ödüllendirilmektedir.
Bizde mahkumları içerde tutmamak için çıkarılmış nerdeyse tüm yasalar. Yargıçlara kızıyoruz ama, Ceza Hukuku'nda esas "Kanunsuz suç ve ceza olmaz
" dır. Ceza Yargıcı yasaları uygulamak zorundadır.
Adalet Bakanlığı, "Adalet reformu
" diyor. Reformun en başında TCK geliyor.
Türk Ceza Kanunu.. Ve de Ceza İnfaz Yasaları..
Bu kanunlar "Cezanın sebebi, işlenen suça bedel ödetmekten önce, muhtemel suçları engellemektir
" ilkesine ve ruhuna
uygun değiştirilmelidir.
Bugünün "Üç gün yatar çıkarım
" havası kaldırılmalı, "Bu suçu işlersem biterim
" korkusu verecek yasalar yürürlüğe girmelidir.
2- Uygulama öldürdü.. Bu kadar sabıka dosyalı bir adamı, Açık Cezaevi'ne nasıl taşıdık o ayrı soru da, Açık Cezaevi'nde bir uyuşturucu bağımlısı alkoliğe nasıl izin verdik?.
Kim verdi?. Bu adam ilk izninde suç işlediğinde derhal Kapalı Cezaevi'ne iadesi gerekirken, nasıl açıkta kalmasına göz yumuldu?. Göz yumulmakla da kalınmadı, ikinci defa, cinayeti işlediği izne nasıl çıkarıldı?.
O Açık Cezaevi'nin Müdürü başta, Yönetimi hakkında soruşturma açıldığını duyan var mı?.
Bakanlık çıkan haberlerle ilgili niçin açıklama yapmaz?.
Gazetelerde yazılanlar ihbar kabul edilmez mi?.
Devlet bu kadar şüphe içinde bırakılır mı?.
Sayın Bakan Gül, size soruyorum..
"Bu gece saat 03.00'te Beyoğlu'nda can ve mal güvenliğim devlet teminatı altında olarak, devletime güvenerek dolaşma hakkım var mı, yok mu?
."
Lütfen cevap verin.
***
Yarın devam edeceğim.