22 yaşındaki İTÜ'den bu yıl mezun olan Halit Ayar'ın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, Açık Cezaevi'nden izinli çıkan iki uyuşturucu bağımlısı sarhoş tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine yazmıştım dün, "Halit Ayar'ı kim öldürdü" başlığı ile..

Bir yığın suçtan sabıkalı, polis tarafından 19 defa yakalanıp savcılığa teslim edilmiş, hakkında açılan 10 davanın birinde 10 yıla mahkum olmuş, öbür dokuz davası devam ederken "iyi hal" diye Açık Cezaevi'ne aktarılmış, orada gene "iyi hal" diye izin hakkı kazanmış, çıktığı ilk izinde gene suç işlediği için hemen Kapalı Cezaevi'ne iadesi gerekirken, hatta ve hala "iyi hal"den bir izine daha yollanmış Emra, işte bu ikinci izinde Halit'i iki bira parası için ölene kadar bıçaklamıştı.

Ben de sormuştum.

"Halit Ayar'ı kim öldürdü" diye..

Bugün, cevaba başlıyorum..

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1- Yasalarımız öldürdü.Bizde yasalar, masum insanları korumak ve onların ülkelerinin sokaklarında, istedikleri gibi gezme, eğlenme, dolaşma haklarını sağlamak değil, suçlulara verilen çoğu zaten komik cezaları hafifletmek için yapılmıştır.Yani kanunlarımız, masumu değil, adetaAmerika'da, kaç defa yazdım, Kaliforniya başta 22 eyalette "" vardır.Üç suç işleyen, bu suçlar ne olursa olsun, 20 yıldan müebbete hapis cezası alırlar. Gerekçe..Yani, Ceza Hukuku'nda" en ağırlaştırıcısebepken, suç içinde yaşamayı adet halinegetirmiş birisi, ülkemizde, bir de "yasaları ile ödüllendirilmektedir.Bizde mahkumları içerde tutmamak için çıkarılmış nerdeyse tüm yasalar. Yargıçlara kızıyoruz ama, Ceza Hukuku'nda esas "" dır. Ceza Yargıcı yasaları uygulamak zorundadır.Adalet Bakanlığı, "" diyor. Reformun en başında TCK geliyor.Türk Ceza Kanunu.. Ve de Ceza İnfaz Yasaları..Bu kanunlar "" ilkesine ve ruhunauygun değiştirilmelidir.Bugünün "" havası kaldırılmalı, "" korkusu verecek yasalar yürürlüğe girmelidir.2- Uygulama öldürdü.. Bu kadar sabıka dosyalı bir adamı, Açık Cezaevi'ne nasıl taşıdık o ayrı soru da, Açık Cezaevi'nde bir uyuşturucu bağımlısı alkoliğe nasıl izin verdik?.Kim verdi?. Bu adam ilk izninde suç işlediğinde derhal Kapalı Cezaevi'ne iadesi gerekirken, nasıl açıkta kalmasına göz yumuldu?. Göz yumulmakla da kalınmadı, ikinci defa, cinayeti işlediği izne nasıl çıkarıldı?.O Açık Cezaevi'nin Müdürü başta, Yönetimi hakkında soruşturma açıldığını duyan var mı?.Bakanlık çıkan haberlerle ilgili niçin açıklama yapmaz?.Gazetelerde yazılanlar ihbar kabul edilmez mi?.Devlet bu kadar şüphe içinde bırakılır mı?.Sayın Bakan Gül, size soruyorum.."Bu gece saat 03.00'te."Lütfen cevap verin.Yarın devam edeceğim.