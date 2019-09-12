"Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Başkanımızın liderliğinde bir proje geliştirdim.

İzmir Fuar Açık Hava'da, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de, 18.00-23.00 saatleri arası, İzmir'in yeniden yeşertilmesinin temelini atacağız.

Kimlerle mi?

Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök, Haluk Bilginer, Ali Poyrazoğlu, Sunay Akın, Ferhan Şensoy, Zülfü Livaneli, Gülsin Onay başta olmak üzere kalbi İzmir için atan 20 kadar konuşmacının 10-15 dakika performanslarının olacağı canlı yayın ve sosyal medyanın kullanılacağı, günün sonunda da yanan her ağacımızın tekrar ekimi için gerekli finansman bütçesinin oluşturulacağı bir gece düzenlenecektir." Hamdi Türkmen, Yeni Asır, "Yeni Asır" iken baş yönetici ve baş yazardı. Şimdi sevgili dost Erol Yaraş'ın haftalık gazetesi "BenHaber"de yazıyor. Girişteki bölüm, o yazıdan alıntı..

30 Ağustos tarihli o yazıda adımı görünce meraklandım.

"İzmir Aşkı ile 1 milyon fidan"dı yazının başlığı.

İçimizi de yakan İzmir Ormanları'nın yarasını sarmak için, Belediye Başkanı Tunç Soyer'le "1 milyon fidan" kampanyası planlanmış. Onu naklediyor, Hamdi.

İyi.. Hoş.. Harika..

Ama bugün, 12 Eylül.. Yani, hani o gecenin üzerinden üç gün geçti. Beni arayan, soran olmadı..

Gece oldu mu, onu da bilmiyorum.

Gene de yapıldı, toplandı ise harika.. Yoksa?.. Yoksa..

1 milyon fidan, 1 milyon hayal mi oldu, Hamdi?.