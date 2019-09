Bir tek, bir tek Funda (Karayel) hem de kadın olarak, yüreğini ve inançlarını ortaya koyarak yazdı..

"Kadının beyanı esastır' cümlesi son günlerde ne yazık ki birçok kişi tarafından yanlış kullanılıyor.

Bu kavramın içini boşaltmaya çalışanların son örneğini yakın zaman önce Arda Turan'la, şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin arasında geçen davada gördük.

Arda Turan, davanın üçüncü duruşmasında cinsel taciz suçundan beraat etti. Bu davayı başından sonuna kadar takip eden biri olarak durumun böyle olacağını biliyordum, hatta hiçbir şekilde inanmadığımı da araştırıp yazmıştım" dedi Funda, önce..

Sonra mahkeme kararını değerlendirdi..

"Sonuç; her kadının beyanının öyle bilindiği, güvenildiği gibi esas olmadığını gösterdi bizlere.

Sahi mekanın içindeki onca insana, şahitlere ne olmuştu? Kamera kayıtlarında neden herhangi bir konuşma ortaya çıkmadı? Deliller neredeydi? Örneğin tacize uğrayan kadın 'Sen ne diyorsun be' diye bağırır, o esnada biri duyar görür. Ya da tacizciye tokadı patlatır, illaki biri görür, duyar." Funda böyle derken, bir yığın "Erkek" yazar, Arda'ya çullandılar. Bence Galatasaraylı olduğu için çullandılar..

Mahkemenin beraat kararına aldırmadılar.

Çünkü onlara göre, evli, eşi de hamile Arda Turan, bir arkadaşı ile evli kadına, bir gece kulübünde herkesin içinde cinsel tacizde bulunabilecek bir adamdı.. Madem, kadın öyle diyordu. Bu tekrar ediyorum, mahkeme kararına rağmen onlara yetiyordu.

Bu yüzden, "Arda Turan için 'O bir suçlu' denilerek algı yönetimi yapılıyor.

Evet Arda bir ceza aldı, hem de yaptığı hataları kabul ederek özür dileyerek aldı" diyen Funda'ya çıldırdılar.

"Peki ya bu esnada mağduriyet silahını kullanan Berkay ve eşi ne yaptı; ülkenin yargı sistemini hukuksuzlukla suçlamak, tribünlere oynamak, gündem yaratmaya çalışmak, kadına yönelik şiddetin, tecavüzün ve tacizin gün geçtikçe arttığı şu günlerde mahkeme kararını yalan beyanlarla bir algı yönetimine dönüştürme çabası içinde olmaktan başka... Bakın tacizci, dayakçı, sapık vs. gibi iddialar çocuk oyuncağı değil. Öyle ki, aksinin ispatlanması halinde bile bu kişiler bu iğrenç İftirayla hayatları boyunca mücadele etmek zorunda kalabilir" diyen Funda'ya, deli oldular..

Olayların böyle büyümesinden sonra iş hacmi ve ücreti iki misline çıkan şarkıcı Berkay'ı Türkiye, sahnelerden değil bir "Zina" olayı ile tanır.. Hani bir "Milli futbolcunun eşi ile Akmerkez Bebek Bakım odası" hikayesi..

Şimdi ortada bir laf, sadece bir laf var.

Kanıtı, şahidi falan yok..

Bu durumda "İnanmak" dışında yapacak bir şey yok..

Fransız Polisinin böyle durumlarda iki ilkesi vardır..

1- Kadını ara!.

2- Olaydan kim faydalandı?.

Şimdi Türk medyası ille de, inatla Arda'ya değil, Berkay'a, Akmerkez Berkay'a inanıyor ve Funda'yı suçluyor.

Baş suçlayan da "Haksızlık yapmışsın Funda" diye başlık atan Cengiz Semercioğlu kardeşim.

"Özlem ve Berkay kanıtlayamadığı için Arda cinsel istismar suçundan ceza almadı zaten" diye yazmış. Bu ne demek?.

"Arda suçlu ama kanıtlanmadığı için beraat etti" demek değil mi?.

Peki o zaman en dipteki not ne oluyor Cengiz?.

"Asla Arda'nın cinsel istismarda bulunduğunu söylemiyorum. 'Bulunmuş olsa bile bunun kanıtlanması imkansızdı diyorum' ne demek Cengiz?.

Kendi kendini bu kadar tekzip eden bir yazı yazmak kolay değil, hem de Cengiz gibi bir deneyimli yazar için.

Madem böyle bir iddian yok, mahkemenin kararını savunan Funda'yı niye "Haksızlık yapmışsın" diye itham ediyorsun?.

Arda "Hayır" diyor. Sen "Hayır" diyorsun.

Mahkeme de "Hayır" diyor. O zaman haksızlık nerde?.

Arda Turan kardeşim, üzerine atılan fevkalade çirkin bir iftiradan beraat etmiştir.

Olayın hukuki yönü budur.

Ceza aldığı konular, bu çirkin söylemin yayılmasını izleyen öfkenin, hepimizin (Allah başımıza getirmesin) başına getirebileceği şeylerdir.

Mahkemenin mahkumiyeti ertelemesinin sebebi de budur. Arda'nın "Haklı çıktım" deyişinin de..

Arda Turan, özel, genel tüm kusurları içinde kabullendiğim arkadaşım olmaya devam edecektir.

Hangimizin kusuru yok ki?. Her kusurda böyle linç etsek, dünyada adam kalmazdı.

Arda!.

Bu çirkin magazin âleminden sıyrıl..

Futboluna ver kendini artık..Tüm yüreğinle ver.

Unutma!.

Hem kulübünün, hem de Milli Takımın sana fena halde ihtiyacı var.

Türk futbolu bugüne dek kaç Arda yetiştirdi ki?.

Sorumluluğunu bil, Arda!.

Evine ve futboluna!.

En başta da kendine karşı sorumluluğunu bil!.