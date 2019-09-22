Geçen akşam, Jimmy Fallon'un sunduğu Tonight Show'da konuktu Kamala Harris.. 2020'de Trump'ın yolunu kesmeye kararlı Demokrat Parti'de şu anda adı tartışılan 10 aday var. 20'ydi de, 10'a indi..

Bu 10 içinde en iddialısı da, anket sonuçlarına göre Kamala Harris!. Barack Obama'dan sonra ikinci zenci, ama seçilirse, ilk "Kadın" başkan olacak.

Kamala Harris, programa kendini özetleyerek başladı. Benzer durumlar ve sorunlarımız açısından fevkalade ilginizi çekecek bu konuşmayı, mümkün olduğunca özetleyerek alıyorum. Zaman ayırın ve okuyun. Çok şaşacak, zaman zaman da güleceksiniz.

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