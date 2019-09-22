Yazın son günleri.. Sevgili Dost Erol Kaynar, 40 yıl sonra bizler için mutfağa girmeye başladı. Onun beyindeki lezzeti parmak uçlarıyla birleştirme hünerinin yarattığı harika sofralarda buluşuyoruz, bir avuç dost, Erol'un işlettiği Sortie'de..

Geçen hafta, onun Beşiktaş grubu var hani, benim "Arabacılarım" dediğim harika insanlar.. Onlarla beraberdik, Erol'un masasında.. Selahattin Özgül, cebinden cüzdanını, cüzdanından da, eskimiş bir gazete kupürünü çıkardı. Bana uzattı. "20 yıldır cüzdanımda durur" dedi.

Benim köşemden kesilmiş bir fıkra.. Tepesinde "Ayın Fıkrası" yazıyor. Demek o zaman Pazar Neşesi değil, "Ayın Fıkrası" yazarmışız.. Çok güldüm.. Siz de gülün.. Bu hafta Pazar Neşesi değil, 20 Yılın Fıkrası..

Teşekkürler Selahattin!.

***