Yazın son günleri.. Sevgili Dost Erol Kaynar, 40 yıl sonra bizler için mutfağa girmeye başladı. Onun beyindeki lezzeti parmak uçlarıyla birleştirme hünerinin yarattığı harika sofralarda buluşuyoruz, bir avuç dost, Erol'un işlettiği Sortie'de..

Geçen hafta, onun Beşiktaş grubu var hani, benim "Arabacılarım" dediğim harika insanlar.. Onlarla beraberdik, Erol'un masasında.. Selahattin Özgül, cebinden cüzdanını, cüzdanından da, eskimiş bir gazete kupürünü çıkardı. Bana uzattı. "20 yıldır cüzdanımda durur" dedi.

Benim köşemden kesilmiş bir fıkra.. Tepesinde "Ayın Fıkrası" yazıyor. Demek o zaman Pazar Neşesi değil, "Ayın Fıkrası" yazarmışız.. Çok güldüm.. Siz de gülün.. Bu hafta Pazar Neşesi değil, 20 Yılın Fıkrası..

Teşekkürler Selahattin!.

***

İki arkadaş yıllar sonra karşılaşır. Birinin saç sakalı birbirine karışmış. Gözlerinin feri sönmüş. Bitkin halde.."Bu ne hal" der arkadaşı..."Sorma" diye dertli dertli başlar, bitkin olanı... "Uyku sorunum var...""Erken yat...""Sorun da orda başlıyor zaten.. Saat sekizde uykum geliyor. Yatağa yatıyorum. Hemen gözlerim kapanıyor. Kapanır kapanmaz da kendimi koca bir TIR'ın direksiyonunda buluyorum. Zeytinburnu'ndan yükü alıyorum.. Edirne.. Geç Bulgaristan, Sofya'da mal indiriyorum. Yeni malı yüklüyorum, ayni hızla, gene Zeytinburnu'na geliyorum ki sabah olmuş. Turşu gibi kalkıyorum yataktan.. Bu her gece böyle..""Aaaa" der arkadaşı.. "Benim bir ruh doktoru arkadaşım var. Kartını vereyim. Bir dene, belki faydası olur.."Adam doktora gider son bir ümitle.. Doktor uzun uzun dinler.. Sonra anlatır: "Bu gece Zeytinburnu'ndan çıktığında Florya'daki Shell istasyonunda seni bekleyeceğim, sorunu da çözeceğim, merak etme..."Adamın pek aklı basmaz ama, uykuya dalar dalmaz, malı yükleyip yola çıkınca Florya benzin istasyonunda doktora sahiden rastlamaz mı? Durdurur TIR'ı. Doktor yanına gelir.."Tamam" der. "Senin yolun bu kadar.. Bundan ötesi bana ait. Hadi in.."Adam TIR'dan iner. Ondan sonra ve o günden sonra artık her gece Florya'da bittiği için rüya, rahat rahat uyur.. Sağlığına kavuşur..Birkaç hafta sonra bu defa o, uzun zamandır görmediği bir arkadaşına rastlar.. Bakar tıpkı kendi eski hali.. Bitkin zavallı.. "Hayrola" der.."Vallahi uyku sorunum var" der öteki.. "Gece sekizde uykum geliyor. Yatıyorum.. Hemen rüyam başlıyor.. Beş çılgın kadın.. Sharon Stone , Claudia Cardinale, Cindy Crawford Naomi Campell , Laetitia Casta!.. Sabaha kadar nasıl saldırıyorlar bana.. Yani keyifle de, bittim birader.. Bittim, tükendim.. Çıldırmak üzereyim..""Tesadüfe bak" der, bizimki "Benim de benzeri bir sorunum vardı.. Bir doktor tavsiye ettiler. Gittim. Bir seansta çözdü.. İşte kartı, bir de sen uğra.."Bir hafta sonra iki arkadaş tekrar karşılaşır. Bitkin adamın hali eskisinden beter. Per perişan adam.."Ne oldu yahu.. Gitmedin mi benim doktora" der."Gitmez olur muyum?.. Bu halimin sebebi o.. Senin de, doktorunun da Allah layığınızı versin..""Ne oldu yahu anlatsana..""Daha ne olacak?.. Senin doktor Florya'da benden kadınları aldı. Altıma bir TIR verdi.. Her gece Zeytinburnu- Sofya gidip gelmekten anam ağlıyor.."