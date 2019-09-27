"İşin içindeki iş"i öğrendim.. Hani yanan İzmir Ormanları'nın yerine yenilerini dikmek için "1 milyon fidan" kampanyası açmıştı ya İzmir Büyükşehir Belediyesi..

Önce aralarında benim de olduğum konuşmacılarla bir oturum yapılacaktı halka açık, 9 Eylül'de. Hamdi Türkmen kardeşimin yazısında okumuştum. Gün geldi geçti, beni arayan çıkmadı. "Ne oluyor" dedim.

Hamdi "9 Eylül'de bir konser var, kampanya da bu yüzden 15 Eylül'e ertelendi" dedi. 15 Eylül geldi geçti, gene arayan yok.. Onu da yazdım.

Bu defa Tunç Soyer Başkan bizzat aradı.

"Bağış toplamak için vilayetten izin almak gerek. Dilekçemizi yazdık ama hala ses çıkmadı. 9 Eylül konser gelirini bile "1 Milyon Fidan Kampayası"na aktaramadık. Öyle olunca 15 Eylül gecesini de erteledik" dedi. Bu ülkede bürokrasinin nasıl geciktirdiği, nasıl engel olduğunu 60 yıllık gazetecilik tecrübemle bilirim.

Sayın İzmir Valisi!.

Duruma acil bir göz atsanız!.

Yanan ormanların yerine 1 milyon fidana destek olmalısınız, köstek değil!.

Eğer "İzmir" Valisi iseniz!.