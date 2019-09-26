Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Galatasaray ve Fatih Terim hakkında konuşmaları yüzünden 30 gün hak mahrumiyeti verdi. Gazeteler, Koç'un cumartesi akşamı derbiyi protokol tribününden değil, seyirci arasından izleyeceğini yazdılar.

Acaba?.

Önümde Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in "Spor Suçları/ Seyirden Yasaklanma" adlı kitabı var.

Kitap 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nda bu yıl 4 Haziran'da yapılan değişiklikleri anlatıyor.

Konumuzla ilgili en önemli fark, "Ancak 18'inci maddenin 8'inci fıkrası hükmü bu kişilere uygulanmaz" cümlesinin yasadan çıkarılması..

6222 sayılı yasaya göre, "Şiddete neden olabilecek açıklamalar yapan kişi" verilecek cezanın dışında idari tedbir olarak seyirden yasaklanabiliyor. Seyir yasağı cezası zorunlu "karakolda imza" koşulu da getiriyordu ama "seyir yasağı"na sebep olan suç, sadece sözle işlenmişse bunlardan "İmza şartı" istenmiyordu.

6222 yeniden düzenlenirken maddedeki istisna cümlesi kaldırılınca, "Sözlerinden dolayı 'Seyirden men' cezası alan" Ali Koç da maç saatinde karakolda görünmek ve imza atmak zorunda kalacak...

"Peki ama, Ali Koç'a PFDK ceza verdi. 6222 savcısı değil" diyeceksiniz.

Doğrudur.

6222'yi uygulama makamında, İstanbul Başsavcısı tarafından atanan bir savcı var. Görevi sadece 6222 suçlarını takip etmek olan, bu sebeple o makamda oturan Savcı!..

Bu savcı, suçu tespit ettiği anda dava açmıyor.

Anında, resen ceza kesip işi bitiriyor, kanuna göre.

Hem de Galatasaray- Fener derbisi öncesi yaptığı konuşma ile suç işlediği Futbol Federasyonu tarafından resmen kabul edilen Ali Koç'u, Savcı da 6222'ye göre de değerlendirmeye almak zorunda değil mi, şimdi?. Bugüne dek almamışsa bile..

Federasyonun "Suç" ilan ettiği konuşmanın "Fener- Galatasaray derbisinde şiddete neden olabileceğini (Dikkat "Olacağı" değil, "Olabileceği") düşünürse, Ali Koç'a seyirden men cezasını o da verebilir ve o zaman "İmza verme şartı" otomatik yürürlüğe girer.

Yani Koç, cezası bitene kadar her Fener maçı sırasında iki kez, mesela bu hafta önce saat 20.00'de (Maç başlama saati) sonra saat 21.00'de (İkinci yarı başlama saati) karakola gidip imza vermek zorunda kalır..

Ya Mustafa Cengiz?.

Federasyon, Ali Koç'a ayni sertlikte yanıt veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i de PFDK'ya sevk etti. Onun hakkında karar bu hafta verilmeyebilir.

Ama Savcı'nın PFDK kararlarını bekleme zorunluluğu yok. Ayni Savcı özel görevi gereği, Cengiz'in konuşmasının da şiddete neden olabileceğine karar verirse, onun için de derhal "Seyirden men cezası" ve "İmza zorunluluğu" uygulaması getirebilir.

Yani Sevgili Okurlar, Çıktığı yıldan beri bir defa olsun doğru dürüst uygulanmayan ve durmadan değişen 6222'yi bu defa Özel Savcı ciddi şekilde ele alırsa, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ali Sami Yen'e gelemez ve gelmediklerini maç saatinde karakola iki defa giderek ispatlamak zorunda kalırlar.

Bu cezalar kesilirse, o sorumsuz, o şiddeti tahrik ve teşvik eden konuşmalar da bıçak gibi kesilir.

6222 de bunun için çıkmadı mı zaten?.

Şimdi gözüm, 6222 Savcısında!.