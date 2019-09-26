Gazetelerde sütun sütun haberler..

"Kamuda çakar bitiyor" muş.. 1 Kasım'dan itibaren.. Nasıl bitecekse.. Bu kaçıncı söz, kaçıncı heveslendirme..

Yahu "Kamu"dan vazgeçtik..

Talimhane'den 500 liraya alınıp, takılan ve günün 24 saatinde emniyet şeridi kullandırıp, hatta kırmızıda geçiren "özel" çakarları bitirin yeter, sizi alkışlamam için..

İçişleri Bakanı'ndan başlayarak, kavşaklarda, otobanlarda durup etrafı seyreden trafik polisine dek, tüm görevli, yetkili ve sorumlular!..

"özel çakar"ı önleyin yeter!.

Sayenizde "sahte çakar"ın en pervasız kullanıldığı ülke olduk da!.