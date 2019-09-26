20 Ağustos Salı günü, yani bir ay önce, 90a çekimi için atv binasının altındaki garaja girerken bir resim çekmiş ve 22 Ağustos'ta da "İmamoğlu'na ithaf" diye yayınlamıştım.

"Her şey çok güzel olacak" diyerek seçim kazanan ve ilk iş olarak "trafik sorunu"nu ele alacağını ilan eden İmamoğlu'na sunduğum fotoğrafta "Park Yasağı"nın altına park etmiş bir servis aracı vardı. O yasak levhasının altında da "Bu güzergahta EDS ile denetim yapılmaktadır" yazıyordu üstelik..

"Ekrem Başkan işte hem de atv'nin önünde bu rezillik. Bu çok önemli arterde, saat ikiden itibaren park etmeye başlayan servis araçları yolu tek şeride indiriyor ve kilitlenmesine sebep oluyorlar. Oysa atv'nin ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin olduğu binanın bodrumu, kat kat otoparkla dolu" demiştim.

"Tık" çıkmadı İmamoğlu'ndan.

5 Eylül'de, bu defa 3 Eylül Salı günü çektiğimiz "Eski tas eski hamam" fotoğrafını "Ekrem İmamoğlu'na bir daha ithaf" diye koydum köşeme.. Bu defa "atv'ye gücün yetmiyor galiba" diye ekledim.

Yetmiyormuş gerçekten.. Başkanın gücü, sadece işçilere yetiyor olmalı ki, yüzlercesini anında kapıya koydu..

Ama atv servisleri, hani o "Her şeyin çok güzel olacağı" İstanbul'un hani ilk ele alınacak trafiği içinde devleti, hem yerel, hem de genel devleti sıfırı zerre adam yerine koymadıklarını göstererek "Park Yapılmaz/ EDS ile denetlenir" levhalarının altında, sıra sıra dizilip saatlerce keyif yapmaya devam ediyorlar.



22 Ağustos'ta ilk, 5 Eylül'de ikinci defa yayınlamıştım benzeri resimleri. Park Yasağı "EDS ile denetleniyor" uyarısının altına "Devlet"i zerre takmadan park edip saatlerce bekleyen servis araçlarını, İmamoğlu'na ithaf ederek. Başkan tınmıyor ama ben de yılmıyorum. İşte bu defa 24 Eylül Salı.. Ayni durum.. Ayni kafa tutma!.



İmamoğlu'na bu ikinci ithafımda "Madem medyaya gücün yetmiyor o zaman o levhaları kaldırt da hiç değilse devlet küçük düşmesin" demiştim üstelik, onu da yapmadı.

Şimdi bu üçüncüsü..

Servislerin hâlâ devletle alay ettiklerinin, İstanbul halkına nasıl trafik çilesi çektirdiklerinin bu üçüncü resmi.. Bu salı çektik "Eski tas, eski hamam!.. Sadece tellaklar değişti" resmini..

İmamoğlu Başkan!.

UKOME diye bir şey duydun herhalde.. Sana bağlı bir kurum çünkü.

Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi demek.

Anladın değil mi, adından, UKOME'nin işini.

5216 sayılı yasa ile, Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ulaşım hizmetlerini UKOME düzenler. Başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı, yani zat-ı alinizsiniz.

Yani, servis araçlarının gün boyu, nerde, nasıl park edeceklerini belirlemek de UKOME'nin yani sizin görevleriniz arasındadır.

Hani o "İlk ele alacağım" diye söz verdiğiniz Trafik sorununun baş belası, ne durur, ne giderken kural tanımayan servislerden yasal olarak siz sorumluyken üstelik..

Susuyorsun İmamoğlu Başkan.. Çünkü ağzını açacak halin yok.

Bunu ikimiz de biliyoruz..

Ama ben işi "3. İthaf" ile bitirmem.

Yüreğin atv'ye ve servislere yetene, bu yol düzelene dek yazmaya devam edeceğim.

Bu arada.. Daha üniversiteler açılmadı.

Bahçeşehir öğrencileri de binaya gelmeye başladıklarında asıl, seyredeceğim ben gümbürtüyü. Sen duymazsın nasılsa, merak etme!.