Bugün, Pazar Neşemiz, aslında daha çok Pazar Felsefemiz Venüs Dalgıç'tan geldi Profesör öğrencilere "Düşünün ki bugün dünyadaki son gününüz. Yarın bu saatte her şey bitecek. Kurtuluş şansınız yok. Bugün ne yapardınız" demiş..

Öğrenciler yazmaya başlamışlar..

- İbadet eder,Tanrı'dan günahlarımı affetmesini dilerdim.

- Sevdiklerimle vedalaşırdım.

- Ailemle vakit geçirirdim.

- Anneme veya babama giderdim.

- Arkadaşlarımla yarım saat eski günlerdeki gibi basket oynardım.

- Barbekü partisi yapardım.

- Tüm sevdiğim yemekleri yerdim.

- Yatar uyurdum.

- Ormanda son defa dolaşırdım.

- Güneşin doğuşunu ve batışını son defa seyrederdim.

- Akşam yıldızları seyrederdim.

- En sevdiğim yemeği hazırlar, tüm sevdiklerimi akşam yemeğe davet ederdim.

- Piknik yapardım.

- Hayatta en çok gitmek istediğim yere gider, orada beklerdim.

- Üzdüklerimi arar, özür dilerdim.

Profesör hepsini tahtaya alt alta yazmış. Sonra sınıfa dönmüş:

"Bunları yapmak için son gününüz olması şart mı?.."