Kuru fasulye tarifi: Etli kuru fasulye nasıl yapılır?

Kuru fasulye lezzetli olduğu kadar içerisinde bol miktarda protein barındırmaktadır. Zayıflamak isteyenlerin veya sporcuların oldukça çok tercih ettiği yemek türlerinden biri diyebiliriz. Kuru fasulye kısacası sağlık açısından da faydalıdır. Yöreye göre farklı tarzlarda hazırlanarak servis edilmektedir. Kimisi güveçte, kimisi tencerede bu eşsiz lezzeti ortaya çıkarmaktadır. Kuru fasulye tarifi için yapmanız gerekenleri hazırladık.
KURU FASULYE TARİFİ
Kuru fasulye yapmak için kolları sıvadıysanız hemen tarife geçelim. Kuru fasulye yemeği yapımı oldukça kolaydır. Öncelikle etli kuru fasulye tarifi vereceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Sade yapmak isteyenler et kısmını çıkartıp tarife uyabilirler.
Kuru fasulye malzemeleri:
Önce baharatları sıralayalım…
Şimdi gerekli olan ana malzemeleri…
Dileyen biber salçası yerine domates salçası kullanabilir.
KURU FASULYE NASIL YAPILIR?
Bu tarifi dileyen tencere yerine güveçte deneyebilir. Güveçte kuru fasulye tarifi için bir güveç kabına ihtiyacınız olacaktır. İsteyen düdüklüde de yapabilir. Düdüklüde kuru fasulye tarifi için de düdüklü tencereye ihtiyacınız vardır. Fasulyeleri tencere yerine düdükleye koyarak haşlamış olacaksınız. Bir de bazı yörelerde etli kuru fasulye yerine pastırmalı kuru fasulye tercih etmektedirler. Bunun içinde et yerine pastırma koyarak yukarıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.