Kuru fasulye tarifi: Etli kuru fasulye nasıl yapılır?

Kuru fasulye lezzetli olduğu kadar içerisinde bol miktarda protein barındırmaktadır. Zayıflamak isteyenlerin veya sporcuların oldukça çok tercih ettiği yemek türlerinden biri diyebiliriz. Kuru fasulye kısacası sağlık açısından da faydalıdır. Yöreye göre farklı tarzlarda hazırlanarak servis edilmektedir. Kimisi güveçte, kimisi tencerede bu eşsiz lezzeti ortaya çıkarmaktadır. Kuru fasulye tarifi için yapmanız gerekenleri hazırladık.

KURU FASULYE TARİFİ

Kuru fasulye yapmak için kolları sıvadıysanız hemen tarife geçelim. Kuru fasulye yemeği yapımı oldukça kolaydır. Öncelikle etli kuru fasulye tarifi vereceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Sade yapmak isteyenler et kısmını çıkartıp tarife uyabilirler.

Kuru fasulye malzemeleri:

Önce baharatları sıralayalım…

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Şimdi gerekli olan ana malzemeleri…

2 su bardağı kuru fasulye

2 adet orta boy soğan

250 gram kuşbaşı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı biber salçası

Dileyen biber salçası yerine domates salçası kullanabilir.

KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulye için önce fasulyelerin bir gün öncesinden hazır olması gerekir. Bir akşam öncesinden derin bir kabın içerisine su koyup, fasulyeleri de suyun içine koyun. Bu şekilde sabaha kadar beklemesi gerekir. Yemek yapacağınız dakikalarda fasulyenin suyunu iyice süzün. Tekrar su ile yıkayın. Şimdi ocağın üstüne tencerenizi koyun. Tencerenin içine önce suyu sonra fasulyeleri ilave edin. Fasulyeler haşlanana kadar bekleyin. Daha sonra tekrar suyunu süzün. Ocağın diğer gözüne bir tencere daha ekleyin. Burada da eti haşlayacağız. Haşlamış olduğunuz etin suyunu bir kaba ayırın. Etleri de farklı bir kaba ayırın. Daha sonra tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı kızdırın. Soğanları üzerine ekleyip kavurun. Haşlamış olduğunuz eti soğanların üzerine dökün. Biraz da kavurun. Sıra geldi salçaları ekleyip karıştırmaya. Salçalar iyice dağıldıktan sonra fasulyeleri içine boşaltın. Şimdi et suyu ve baharatları ekleyip bir kez daha karıştırın. 15 dakika boyunca ocakta kalsın. Daha sonra sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Bu tarifi dileyen tencere yerine güveçte deneyebilir. Güveçte kuru fasulye tarifi için bir güveç kabına ihtiyacınız olacaktır. İsteyen düdüklüde de yapabilir. Düdüklüde kuru fasulye tarifi için de düdüklü tencereye ihtiyacınız vardır. Fasulyeleri tencere yerine düdükleye koyarak haşlamış olacaksınız. Bir de bazı yörelerde etli kuru fasulye yerine pastırmalı kuru fasulye tercih etmektedirler. Bunun içinde et yerine pastırma koyarak yukarıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.