İtalya'ya özgü bir pirinç yemeği risotto tarifi: Mantarlı risotto nasıl yapılır?

Risotto ünlü bir İtalyan yemeğidir. Risotto tarifinin en lezzetli hali ise mantarlı risotto tarifidir. Mantar, et suyu, zeytinyağı, soğan ve maydanoz gibi malzemelerle hazırlanan risotto tarifini çok seveceksiniz. Ünlü İtalyan risotto tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Mantarlı risotto tarifi: Mantarlı risotto nasıl yapılır ?

Mantarlı Risotto Tarifi Malzemeleri

1 su bardağı mantar

1 litre et suyu

1 adet soğan

6 çay bardağı dolmalık kırık pirinç

25 gram parmesan peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı maydanoz

Ev yapımı lahana turşusu tarifi: Oldukça sağlıklı bir tarif için evde lahana turşusu nasıl yapılır?

Mantarlı Risotto Tarifi Yapılışı ,

Bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Küp şeklinde doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşme kadar kavurun. Mantarı yumuşayana kadar en az 30 dakika ılık suda bekletin. Süzgeçte süzülmüş mantarları kağıt havlu ile kurutun. Dilimlenmiş mantarları ekleyin, mantarlar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin. Sonra pirinci ekleyin dibinin tutmaması için kaşıkla birkaç dakika sürekli karıştırın. Et suyunu ayrı bir tencerede ısıtın, birer kepçe et suyundan yavaşça ekleyin. Pirinç suyunu çekince tekrar bir kepçe et suyunu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. Yaklaşık 20-30 dakika kadar kıvam alınca ocağı kapatın. İri rendelenmiş parmesanı ekleyip karıştırın. İsteğe göre 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz ilave edin. Mantarlı risotto tarifi hazır. Afiyet olsun…

Mantarlı Risotto Tarifi Kaç Kalori?

Ortalama 100 gram risotto tarifi yaklaşık 99 kalori içermektedir.