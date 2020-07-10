Elma sirkesi nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Evde elma sirkesi tarifi

Birçok faydası bulunan elma sirkesi, yemeklerde, temizlikte, kilo vermede, sindirim sistemini düzenlemede ve daha birçok kullanım alanına sahip olma bir besin ürünüdür. İçeriğinde bulunan vitamin ve minereller ile zenginleşmiş olan elma sirkesi hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor.

ELMA SİRKESİ TARİFİ

Evinizde kolay bir şekilde kendi doğal elma sirkesi tarifini yapabilirsiniz. Bunun için adımları takip ediniz. Bunlar; Öncelikle elma sirkesi için evinizde bulunan elmalarınızı güzelce yıkayın. Daha sonra yıkadığınız elmaların küçük küçük doğrayın. Ardından çekirdekli kısımlarını çıkartın. Daha sonra önceden temizlenmiş olan büyük boy cam bir kavanoza dilimlemiş olduğunuz elma dilimlerini yerleştirin. Kavanoza elmalarınızı yerleştirdikten sonra elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ilave edin. Üst kısmında bir parça boşluk kalmasına dikkat edin. Ardından her kavanoza 2 yemek kaşığı kadar bir bal katıp tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Ardından kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak bağlayın. Kavanozu kapattıktan sonra sirkenizi güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. Daha sonra elmas sirkesini haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Bu işlem elmalar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam ediniz. Daha sonraları zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin çürümeye başladığını ve kavanozun çevresinde sirke sineklerinin oluşmaya başladığını göreceksiniz. Yapmış olduğunuz sirke fermente olmaya başladığında sirkeyi süzüp elma posalarını atın. Süzmüş olduğunuz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ekledikten sonra tekrardan iyice karıştırın. Ardından kapağı kapalı şekilde, serin bir yerde muhafaza ediniz. Tüm bu belirtilerden sonra sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır hale gelmiş demektir. Ardından sirke anasını içerisine metal değdirmeden çıkarıp sirkenizi süzdürüp gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Kendi elma sirkenizi yapmanız için öncelikle;

Elma sirkesini yapmak için en önemli malzeme olan elmayı hazır ediniz. Yaklaşık olarak 3-4 tane elma bulundurun.

5-6 adet nohut

Yarım çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Cam kavanoz

Yeteri miktarda klorsuz içme suyunu hazır hale getiriniz. Bu malzemeler elma sirkesi için gerekli olan malzemelerdir.

İBRAHİM SARAÇOĞLU ELMA SİRKESİ TARİFİ

Malzemeler;

3-4 tane elma

5-6 adet nohut

Yarım çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Cam kavanoz

Bir miktar su

Yapılışı;

İlk önce elmaları hazır hale getirin Daha sonra elmaları yıkayıp 4'e bölerek kavanoz içerisine düzgün bir şekilde dizin. Daha sonra üzerine nohut, toz şeker, tuz, sirke ilave edin. Ardından kavanozu ağzına kadar içme suyu ile doldurup ağzını bir bezle kapatın. Fermantasyon aşamasında hava ile temasının kesilmemesi gerekir. Işık almayan bir ortamda 2-3 ay kadar bekletin. Daha sonra ilk günler her gün çalkalayın. İlerleyen haftalarda ise haftada 1 kez karıştırın. Bu şekilde sirkeniz hazır hale gelmiş olacaktır.

EN BASİT ELMA SİRKESİ YAPILIŞI

Elmalarınızı iyice temizlenene kadar yıkayın. Ardından önceden içi kuru büyük boy cam bir kavanoza dilimlenmiş olan elma dilimlerini güzelce yerleştirin. Daha sonra elma dilimlerinin üzerine su ekleyin. Son olarak kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatın. Bu şekilde 1,5 ay kalsın.

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