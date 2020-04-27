Mantarlı tavuk sote tarifi: Kremalı mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sote yapılışı için gerekli malzemeler

Tavuk ve mantar birçok yemekte birlikte kullanılmaktadır ve kimi insana göre bu ikisinin girmediği bir mutfak hayal bile edilemez. Bu ikilinin en çok bir arada kullanıldığı yemek ise mantarlı tavuk sotedir. Kolay bir yemek türü olduğu için de neredeyse her aşçı tarafından mantarlı tavuk sote tarifi en az 1 kez araştırılmıştır. Peki, lezzetli bir mantarlı tavuk sote yapımı için neler gereklidir? Haberimizde, mutfağa yeni girenler için lezzetli ve pratik bir mantarlı tavuk sote tarifi yer almaktadır.
MANTARLI TAVUK SOTE NASIL YAPILIR? İŞTE KOLAY TARİF!
Mantarlı tavuk sote tarifi her ülkenin mutfağına göre değişse de esasen tarif klasik bir Fransız mutfağına dayanıyor. Fransa'da, tavuk uylukları önce tavada kızartılıyor ve daha sonra içine eklenilen sebze ve soslar ile birlikte yemek kendi suyunda pişiyor. Evet, yemeği tamamlamak için sadece bir tava gerekiyor ve fırına bile ihtiyacınız yok! İşte, kolay mantarlı tavuk sote tarifi…
NOT: Servis yapmak için tavuk göğsü veya tavuk pirzola kullanabilirsiniz. Süpermarketten önceden kesilmiş tavuk pirzola satın alabilirsiniz, ancak kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü satın alarak paradan tasarruf edebilir ve pirzolaları yatay olarak dilimleyerek sotenizin içeriğini oluşturabilirsiniz.Nefis lezzetiyle kendine hayran bırakan ayva tatlısı tarifi: Ayva tatlısı nasıl yapılır?
MANTARLI TAVUK SOTE YAPIMI
TAVUK SOTE MALZEMELERİ
TAVUK SOTE YAPILIŞI
Tavuk soteniz hazır, afiyet olsun…