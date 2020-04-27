Mantarlı tavuk sote tarifi: Kremalı mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sote yapılışı için gerekli malzemeler

Tavuk ve mantar birçok yemekte birlikte kullanılmaktadır ve kimi insana göre bu ikisinin girmediği bir mutfak hayal bile edilemez. Bu ikilinin en çok bir arada kullanıldığı yemek ise mantarlı tavuk sotedir. Kolay bir yemek türü olduğu için de neredeyse her aşçı tarafından mantarlı tavuk sote tarifi en az 1 kez araştırılmıştır. Peki, lezzetli bir mantarlı tavuk sote yapımı için neler gereklidir? Haberimizde, mutfağa yeni girenler için lezzetli ve pratik bir mantarlı tavuk sote tarifi yer almaktadır.

MANTARLI TAVUK SOTE NASIL YAPILIR? İŞTE KOLAY TARİF!

Mantarlı tavuk sote tarifi her ülkenin mutfağına göre değişse de esasen tarif klasik bir Fransız mutfağına dayanıyor. Fransa'da, tavuk uylukları önce tavada kızartılıyor ve daha sonra içine eklenilen sebze ve soslar ile birlikte yemek kendi suyunda pişiyor. Evet, yemeği tamamlamak için sadece bir tava gerekiyor ve fırına bile ihtiyacınız yok! İşte, kolay mantarlı tavuk sote tarifi…

NOT: Servis yapmak için tavuk göğsü veya tavuk pirzola kullanabilirsiniz. Süpermarketten önceden kesilmiş tavuk pirzola satın alabilirsiniz, ancak kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü satın alarak paradan tasarruf edebilir ve pirzolaları yatay olarak dilimleyerek sotenizin içeriğini oluşturabilirsiniz.

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MANTARLI TAVUK SOTE YAPIMI

TAVUK SOTE MALZEMELERİ

500 gr. tavuk göğsü

2 su bardağı sıcak su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 domates

1 büyük soğan

3 yeşil biber

2 kapya biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

½ çay kaşığı karabiber

Tuz

TAVUK SOTE YAPILIŞI

Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Salçaları ekleyip kavurmaya başlayın.

Soğanı incecik doğrayın ve salçada kavurun. İnce doğranmış yeşil ve kapya biberi de tencereye alın.

Küp küp doğranmış tavukgöğsünü tencereye alın. Kızgın ateşte birkaç dakika tavukları kavurun.

Doğranmış domatesi de tencereye alın. Pul biber, karabiber ve kekiği tencereye alın.

Sıcak suyu tencereye ekleyin, tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Tavuklar yumuşadıktan sonra tuzu da ekleyin ve malzemeleri iyice karıştırın.

Suyunu çeken tavuk soteyi ocaktan alın.

Tavuk soteniz hazır, afiyet olsun…