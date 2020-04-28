Farklı Ayva tatlısı tarifi: Nefis lezzetiyle kendine hayran bırakan ayva tatlısı nasıl yapılır?

Kış aylarının vazgeçilmesi ve üzerindeki ceviz detayı ile lezzetine doyum olmayan ayva tatlısı yapmak için hazır olun. Soğuk algınlığı hastalığına kadar iyi gelen ayva, tatlısı ile de yemeklerden sonra tercih edilen bir yemektir. Ayva tatlısı yapılışı kolay olduğu için tarifine bakınca gözünüz korkmasın. Sizlere en kolay ayva tatlısı yapımı tarifini aktaracağız. Bu konuda heyecanlandığınızı göz önünde bulundurarak hemen ayva tatlısı için gerekli malzemeleri verelim ve ardından ayva tatlısı yapımına geçelim…

AYVA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet ayva

4 yemek kaşığı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

12 adet karanfil (İsteğe bağlı, sevmeyen karıştırmayabilir)

1.5 litre su

1 adet limon

AYVA TATLISI YAPILIŞI

Bir kaba su koyarak başlayalım. İçine ayvayı atıp iyice yıkayalım. Daha sonra suyu süzün ve tekrar su koyup içine limon suyunu dökün. Ayvaları tek tek ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkartın ve soyun. Çekirdeklerini sakın atmayın. Tatlıya renk vermesi için pişirme esnasında işimize yarayacak. Daha sonra ayvaları limonlu suda bekleterek kararmasını önleyeceğiz. Bir tencere hazırlayın ve ayvaların çekirdek olan kısmı üste kalacak şekilde yerleştirin. Diğer malzemeleri tarçın, karanfil ve ayva çekirdeğini kaba atın. Ayvaların üzerine bir kahve fincanı kadar şeker dökün. Suyu da tencerenin içine ekleyerek orta ateşte pişirmeye alalım. Kaynamaya başlarsa kısık ateşe alarak 1.5 saat kadar pişmesini bekleyelim. Ayvalar artık rengini alacaktır. Kendini yumuşamaya bırakacaktır. Şimdi ocaktan alabilirsiniz. Tenceren servis kabına alarak yaklaşık 3 saat soğumasını bekleyin. En son işlem olarak servis etmeden önce kalan şerbeti ayvaların üzerine dökün. Dileyen kaymakla beraber servis yapabilir. Afiyet olsun.

FIRINDA AYVA TATLISI

Fırında ayva tatlısı yapmak normal tencerede yapmak gibi benzerdir. Ayva tatlısını tencerede yapar gibi yukarıdaki tarifimize bakarak yapın. Tencerede kaynamaya bırakılan ayvaların şerbeti koyulaşınca bir borcama koyarak fırına sürebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Afiyet olsun..

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