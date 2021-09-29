Yumuşak mayalı poğaça tarifi: Evde mayalı yumuşacık poğaça nasıl yapılır?

1. Öncelikle poğaçanın hamuru hazırlanmalıdır. 1 su bardağı kadar süt ısıtıldıktan sonra bardağın yarısı, yoğurma kabına dökülmelidir. Diğer yarısına ise maya ve 1 tatlı kaşığı şeker eklenir ve biraz kabarması beklenir. Daha sonra ise malzeme yoğurma kabına alınır ve yarım su bardağı kadar süt, sıvı yağ, tuz, şeker ve un ile birlikte yoğrulur. Un az olmalıdır ki hamur sert olmasın.



2. Hamur mayalandırılır. Sonrasında ise 1 saat kadar hamurun kabarması için beklenilir.



3. Poğaçalar şekillendirilir. Mayalama işleminden sonra yuvarlak bir biçimde poğaçanın içine istenilen malzeme koyulabilir, şekil verilebilir.



4. Poğaçaların üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susamlar serpilir. Son işlem olarak yumuşak poğaçalar pişirmeye verilir. 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirilir. Afiyet olsun!