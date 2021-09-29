Yumuşak mayalı poğaça tarifi: Evde mayalı yumuşacık poğaça nasıl yapılır?

Yumuşak poğaça, uzun yolun ve kahvaltılarımızın en çok aranan besinlerinden bir tanesidir. Sımsıcak, lezzetli yumuşak poğaçalar Türk halkı tarafından çok sevilmektedir. Bu nedenle de yumuşak poğaça nasıl yapılır sorusu internette çok aratılmaktadır. Yumuşak poğaça tarifi iki şekilde verilir. Ya mayalı yumuşak poğaça tarifi şeklinde ya da mayasız yumuşak poğaça tarifi şeklinde. Biz bu yazımızda sizler için her ikisini de derledik.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:45
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • Süt (1,5 su bardağı)
  • Sıvı yağ (1 su bardağı)
  • Yumurta (2 adet, sadece akı sarılar üzerine gelecek biçimde)
  • Yaş Maya (1 Paket)
  • Şeker (3 tatlı kaşığı)
  • Tuz (1 tatlı kaşığı)
  • Un (5 su bardağı kadar)
  • Ek olarak üzerine yumurta sarısı ve susam ya da çörek otu.

AŞÇININ NOTU

• Poğaçalara istenilen şekli verdikten sonra, poğaçaları tepside yarım saat kadar tekrar mayalandırmanız, poğaçalarınızın lezzetini oldukça olumlu yönde etkileyecektir. • Sütün ısısı oldukça önemlidir. Sütümüzü ılık olarak kullanırsak eğer, poğaçamız yumuşacık olacaktır. Sütün, oda sıcaklığından biraz fazla olmasında yarar var. Süt, el yakmayacak bir ısıda olmalıdır.

YAPILIŞI

1. Öncelikle poğaçanın hamuru hazırlanmalıdır. 1 su bardağı kadar süt ısıtıldıktan sonra bardağın yarısı, yoğurma kabına dökülmelidir. Diğer yarısına ise maya ve 1 tatlı kaşığı şeker eklenir ve biraz kabarması beklenir. Daha sonra ise malzeme yoğurma kabına alınır ve yarım su bardağı kadar süt, sıvı yağ, tuz, şeker ve un ile birlikte yoğrulur. Un az olmalıdır ki hamur sert olmasın.

2. Hamur mayalandırılır. Sonrasında ise 1 saat kadar hamurun kabarması için beklenilir.

3. Poğaçalar şekillendirilir. Mayalama işleminden sonra yuvarlak bir biçimde poğaçanın içine istenilen malzeme koyulabilir, şekil verilebilir.

4. Poğaçaların üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susamlar serpilir. Son işlem olarak yumuşak poğaçalar pişirmeye verilir. 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirilir. Afiyet olsun!

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