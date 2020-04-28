Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Et Yemekleri Haberleri Yediden yetmişe herkesin favorisi fırında patlıcan musakka tarifi: Kıymalı patlıcan musakka nasıl yapılır?

Yediden yetmişe herkesin favorisi tarifi: Kıymalı patlıcan musakka nasıl yapılır?

Patlıcan musakka içerisinde hem et hem de sebze bulunması nedeniyle evlerde en çok pişirdiğimiz yemeklerden biridir. Ayrıca patlıcan ve kıymanın buluştuğu patlıcan musakka yemeği yediden yetmişe herkesin de severek yediği yemekler arasındadır. Bugün size bu güzel patlıcan musakkanın en güzel hali olan tarifi vereceğiz. On bir ayın sultanı Ramazan’ın en gözde yemeklerinde ?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:49 ABONE OL
Yediden yetmişe herkesin favorisi fırında patlıcan musakka tarifi: Kıymalı patlıcan musakka nasıl yapılır?

Patlıcan Türk Mutfağında en çok kullanılan sebzeler arasındadır. Birçok farklı yemeği yapılan patlıcan sebzesinin en çok tüketildiği hali ise patlıcan musakka yemeğidir. Patlıcan musakka yemeği genelde tencerede yapılıyor olsa da kesinlikle denemeniz gereken şekillerinden biri de bugün size tarifini vereceğimiz fırında patlıcan musakkadır. Hazırlanan malzemelerin son kez fırında buluşması ile birlikte fırın yemeklerinin kendine has tadının yemeğe verdiği lezzet sizi kesinlikle çok mutlu edecektir. Ayrıca patlıcan sebzesi ile yapılan bir diğer yemek olan karnıyarık yemeğini çok seviyorsanız, fırında patlıcan musakka, karnıyarığa benzeyen tadı ile sizi çok mutlu edecektir. Hatta patlıcan musakka yemeğinin fırında yapılan haline yalancı karnıyarık diyenler bile vardır. İşte çok merak ettiğiniz fırında patlıcan musakka yemeği nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Fırında patlıcan musakka yapımı için gerekli malzemeler; (4-5 kişilik) -PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR-

  • 3 adet patlıcan ( patlıcanın hangi çeşit olduğu fark etmez )
  • 400 gram kıyma ( Kıyma miktarı daha az veya daha çok olabilir.)
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Patlıcanları kızartmak için yağ
  • İsteğe bağlı maydanoz

Fırında patlıcan musakka nasıl yapılır? Musakka yapımı -DETAYLI ANLATIM-

Patlıcan musakka yemeğimizin yapımına öncelikle patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyarak başlıyoruz. Soyduğumuz patlıcanları parmak kalınlığında olacak şekilde halka halka kesiyoruz. Kestiğimiz patlıcanları tuzlu suda bekletmeye aldıktan sonra kızartma tenceremizin altını açıyoruz. Yağ kızdıktan sonra suyunu süzdürdüğümüz patlıcanları kızartmak için yağa atıyoruz. Patlıcanlarımız kızardıktan sonra orta boy bir borcama kızaran patlıcanlarımızı aktarıyoruz.

Patlıcanlarımız beklerken patlıcan musakka yemeğinin kıymasını hazırlamaya başlıyoruz. Kıymaları, dibine biraz yağ koyduğumuz geniş bir tavaya alıp kavurmaya başlıyoruz. Kıymalar kavrulup suyunu çektikten sonra içerisine küp küp doğradığımız soğanları ve biberleri ekliyoruz. Bu şekilde 4-5 dakika kavurduktan sonra içerisine küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Bu aşamadan sonra damak zevkinize göre tuz, karabiber ve pul biber atabilirsiniz.

Domatesler harca eklendikten sonra 4-5 dakika kadar da bu şekilde pişirdiğimiz harcımızın altını kapatabilirsiniz. Bu aşamada harcın altını kapattıktan sonra isteğe bağlı olarak harcınızın içerisine ince kıyım maydanoz ekleyebilirsiniz. Artık musakka yemeğimizin harcı da hazır. Borcamın içerisinde bekleyen patlıcanlarımızın üzerine kıymalı harcımızı döküyoruz. Son olarak 1 çorba kaşığı domates salçasını bir bardak sıcak su ile açtıktan sonra borcamın içersine bu salçalı suyumuzu da ekleyip 180 derece fırında üstü kızarana kadar yani yaklaşık 20 dakika patlıcan musakka yemeğimizi pişireceğiz. İşte fırında patlıcan musakka yemeğimiz yemeye hazır. Afiyet olsun!

Sofraların yıldızı nefis kabak mücver tarifi: Fırında kabak mücver nasıl yapılır, içine ne koyulur?

SEBZELİ KABAK SANDAL NASIL YAPILIR?

En güzel pratik havuç tarator nasıl yapılır? Evde kolay havuç tarator tarifi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Yediden yetmişe herkesin favorisi fırında patlıcan musakka tarifi: Kıymalı patlıcan musakka nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA