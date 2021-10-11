Fırında mücver tarifi: Fırında kabak mücver nasıl yapılır?
Mücver, farklı sebzelerle yapılması sayesinde en çok yenilen yemek çeşitlerinden biridir. Mücver yemeği sadece kızartılarak değil fırında pişirilerek de yenebilmektedir. Kızartmanın kalorisinden çekinenler için daha düşük kalorili ve bu şekilde de oldukça güzel olan fırında kabak mücveri tarifi sizlerle…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:07Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:07
4 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
4 adet kabak
3 adet yumurta
1 çay bardağı un
1 çay bardağı kabartma tozu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
Yarım demet nane ve dereotu
200 gram tulum lor peynir
AŞÇININ NOTU
Harcı ne kadar ince yayarsanız pişirme süresi o kadar kısalır.
Kabakları rendeledikten sonra suyunu iyice sıkmayı unutmayın. Harcınızın sulanmaması için çok önemlidir.
Sarımsaklı yoğurt ve diğer yeşilliklerle birlikte servis edilebilir.
YAPILIŞI
Fırında kabak mücveri yapımı en az kızartma kadar kolaydır. Adımlar şu şekildedir:
Kabağın uçlarını kesip soyduktan sonra rendeleyin.
Rendeledikten sonra suyunu sıkın.
Kabın içine yumurtayı, unu, kabartma tozunu, peyniri, yeşillikleri ve baharatları ekleyin
Kabı yağlayarak karışımı içerisine dökün.
Üzerine isteğe bağlı olarak susam ve çörek otunu serpebilirsiniz.
185 derecede fansız ayarında 45 dakika kadar pişirin.
Sonrasında ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun.