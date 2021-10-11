Fırında mücver tarifi: Fırında kabak mücver nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Harcı ne kadar ince yayarsanız pişirme süresi o kadar kısalır. Kabakları rendeledikten sonra suyunu iyice sıkmayı unutmayın. Harcınızın sulanmaması için çok önemlidir. Sarımsaklı yoğurt ve diğer yeşilliklerle birlikte servis edilebilir.